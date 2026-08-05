Bereits zum fünften Mal wird Florian Silbereisen in diesem Jahr durch die Verleihung der Goldenen Henne führen. Und doch kommt es dabei zu einer kleinen Premiere: Die Moderation übernimmt Silbereisen nämlich erstmals zusammen mit Esther Sedlaczek, wie die "Super Illu", die den Publikumspreis traditionell ausrichtet, jetzt bestätigt hat.

Übertragen wird die Verleihung der Goldenen Henne aus der Messe in Leipzig auch diesmal wieder im Ersten. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ist die Gala somit am Freitag, den 4. September erneut im ARD-Hauptprogramm live zu sehen. 2025 hatte Silbereisen noch zusammen mit Kai Pflaume durch die Gala geführt - auch das stellte damals ein Novum dar.

Nun kommt es also Duo Silbereisen / Sedlaczek, das im Übrigen auch auf der Titelseite der aktuellen "Super Illu"-Ausgabe zu sehen ist. "Fünfmal durfte ich die Henne-Verleihung schon präsentieren. Aber dieses Jahr wird es besonders spannend, denn Esther und ich haben noch nie zusammen moderiert", sagte Silbereisen am Mittwoch zu "Bild". "Das wird unser erstes Mal! Und wir haben kaum Zeit für Proben. Darum brauchen wir ganz viele gedrückte Daumen für die Premiere." Vor knapp einem Jahr hatte Silbereisen seine Kollegin übrigens schon einmal bei der "Maus-Show" während ihres Mutterschutzes vertreten (DWDL.de berichtete).

Im vergangenen Jahr hatte die Verleihung der Goldenen Henne im Schnitt etwas mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt und für einen Marktanteil von 15,4 Prozent beim Gesamtpublikum gesorgt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich die Gala mit 8,1 Prozent damals sehr wacker.