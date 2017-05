Neue Spekulationen um Gina-Lisas "IBES"-Teilnahme

© RTL

Geht sie in den TV-Dschungel oder geht sie nicht? Während RTL wie gehabt die Namen der Teilnehmer nicht verrät, spekuliert der "Express" darüber, dass Gina-Lisa Lohfink im Januar die Einreise nach Australien verweigert werden könnte. Die "Bild" glaubt nicht so recht daran.



17.11.2016 - 10:03 Uhr von Alexander Krei 17.11.2016 - 10:03 Uhr

Wenn es um die Namen künftiger Dschungelcamper geht, dann ist die Boulevardpresse für gewöhnlich gut informiert. Der Kölner "Express" will jetzt allerdings erfahren haben, dass die Teilnahme von Gina-Lisa Lohfink an der nächsten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" keineswegs so sicher ist wie das manche Beobachter der Szene bereits angenommen haben.

In dem Bericht wird spekuliert, dass die Australier dem 30-jährigen Boulevard-Sternchen wegen ihres Vorstrafenregisters im Januar die Einreise verweigern könnten. Das vor einigen Wochen von einem Bericht Gericht gesprochene Urteil wegen falscher Verdächtigung ist bislang allerdings nicht rechtskräftig, wie Lohfinks Anwalt auf "Bild"-Nachfrage betont.

Die "Bild"-Zeitung kommt daher zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit, wonach Gina-Lisa Lohfink nicht in den Dschungel gehen wird, "absolut minimal" ist. Laut "Express" hat indes Sängerin Sarah Lombardi, die seit Wochen die Boulevard-Schlagzeilen des Landes beherrscht, ein Angebot von RTL erhalten. Der Kölner Privatsender hält sich hinsichtlich der Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aber wie immer bedeckt.

Mit dem früheren Fußball-Profi Thomas "Icke" Häßler, der "Adam sucht Eva"-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel und dem amtierenden Mister Hessen, Alexander "Honey" Keen, sind in den vergangenen Tagen und Wochen wie gewohnt bereits die ersten Namen ins Spiel gebracht worden. Das nächste Dschungelcamp nimmt somit also langsam Formen an.



