Geppert löst Sedlaczek bei Völkerball-Show ab

© ProSieben/Martin Saumweber

Trotz des Erfolgs der ersten Ausgabe gibt's personelle Veränderungen bei der "ProSieben Völkerball-Meisterschaft". Moderatorin Esther Sedlaczek ist nicht mehr mit dabei - und auch auf dem Kommentatoren-Platz geht der Sender neue Wege.

Wenn ProSieben in wenigen Tagen zum zweiten Mal Promis bei der "Völkerball-Meisterschaft" antreten lässt, dann wird sich Thore Schölermann an eine neue Co-Moderatorin gewöhnen müssen. Anstelle von Esther Sedlaczek, die im vorigen Jahr noch an seiner Seite durch die Premieren-Ausgabe führte, wird diesmal Viviane Geppert mit dabei sein. ProSieben-Zuschauern dürfte die 25-Jährige bestens vertraut sein, steht sie doch schon seit einiger Zeit für die Magazine "red!" und "taff" vor der Kamera.

Veränderungen gibt es unterdessen auch auf dem Kommentatoren-Platz: Nachdem im vorigen Jahr noch "ran Football"-Shootingstar Florian Schmidt-Sommerfeld und Radio-Moderator Helmer Litzke am Mikrofon saßen, setzt ProSieben diesmal auf Elmar Paulke, der seit Beginn des Jahres auch bei "Schlag den Star" zum Einsatz kommt. Zu sehen gibt es die Neuauflage der von Constantin Entertainment produzierten "Großen ProSieben Völkerball-Meisterschaft" am Samstag, den 1. April um 20:15 Uhr. Die erste Ausgabe war im vorigen Jahr mit im Schnitt knapp 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein schöner Erfolg für den Sender.

Insgesamt werden acht Teams mit jeweils sechs Spielern um den Pokal kämpfen. Mit dabei sind unter anderem Thomas Rupprath, Detlef Steves, Mola Adebisi, Marc Terenzi, Costa Cordalis und ein Team des "Frühstücksfernsehens". Zudem wildert ProSieben bei RTL und bringt sowohl ein "Team Bachelor" als auch ein "Team Dschungel" an den Start. Letzterem gehören Marc Terenzi, Hanka Rackwitz, Florian Wess, Alexander "Honey" Keen und Gina-Lisa Lohfink an.

Unterdessen steht übrigens auch ein neuer Termin für "Die beste Show der Welt" fest. ProSieben strahlt die nächste Ausgabe seiner Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Samstag, den 22. April um 20:15 Uhr aus. Und auch in den Wochen zuvor setzt der Sender samstags auf Unterhaltung: Am 8. April läuft "Schlag den Star", eine Woche später geht es bei "Galileo Big Pictures" um das Thema "So haben Sie Amerika noch nie gesehen".