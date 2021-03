Seit 2015 hat das ZDF in jedem Jahr eine Staffel von "Dunja Hayali" gesendet. Bei der Programmierung hat mal lange experimentiert, doch Hayali war regelmäßig auf Sendung mit ihrem Talk-Format - mal mittwochs, mal donnerstags. Das wird 2021 nicht so sein. Wie ein Sendersprecher jetzt gegenüber der "Goldenen Kamera" bestätigt hat, wird man in diesem Jahr keine neue Staffel der Sendung ausstrahlen. Zu den Gründen machte der Sender keine Angaben, sie sind allerdings sehr offensichtlich.

So war die letzte Staffel im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 1,55 Millionen Zuschauern und 8,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kein Erfolg für den Mainzer Sender. Die fünf Ausgaben in 2020 liefen im Wochentakt - dieser Rhythmus und die kompakte Sendeplanung seien die besten Bedingungen für die Sendung, sagte Hayali selbst im Vorfeld der 2020er-Staffel.

Festgestellt hat man das in den Jahren 2018 und 2019. Da versuchte man sich an einer monatlichen Ausstrahlung, was den Quoten spürbar geschadet hat. In den ersten Jahren (bis 2016 noch unter dem Titel "ZDFdonnerstalk") lief es mit einer wöchentlichen Dosis über den Sommer hinweg spürbar besser - 2020 konnte man sich bei der Rolle rückwärts zwar wieder etwas steigern, so wirklich zurück in die Spur fand das Format aber nicht. In der Live-Sendung präsentierte Hayali zunächst Reportagen, die sie dann später im Studio mit Gästen vertiefte.

Wie das ZDF gegenüber den Kollegen der "Goldenen Kamera" mitteilt, plane man derzeit "neue Gesprächsformate" im Hinblick auf die im September anstehende Bundestagswahl. "Auch Dunja Hayali wird dabei im Einsatz sein", heißt es vom Sender. Teil des "Morgenmagazin"- sowie des "aktuellen sportstudio"-Teams ist und bleibt Hayali auch weiterhin. Produziert wurde "Dunja Hayali" von der Studio-Hamburg-Produktion-Tochter B.vision media.