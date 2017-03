WDR-Patenschaft: Kölner Elefantenbaby heißt "Moma"

© Kölner Zoo/Werner Scheurer

Das gerade im Kölner Zoo zur Welt gekommene Elefantenbaby hat einen Namen - und weil das ARD-"Morgenmagazin" die Patenschaft übernommen hat, heißt der kleine Bulle jetzt "Moma". Die Sendung will nun nachhaltig über die bedrohte Tierart berichten.

Kaum auf der Welt und schon ein Fernsehstar: Das ARD-"Morgenmagazin" hat die Patenschaft für den Sonntagnacht im Kölner Zoo geborenen Elefanten übernommen. Der Vierbeiner, der bereits rund 100 Kilogramm auf die Waage bringt, hört nun folgerichtig auf den Namen "Moma". "Elefanten sind wie das 'Moma': Sie sind Frühaufsteher und Teamplayer, haben ein dickes Fell, aber viel Feingefühl. Und: sie sind sehr neugierig, wie unsere Zuschauer", sagt Martin Hövel, Leiter des ARD-"Morgenmagazins". "Der kleine 'Moma'-Elefant wird für uns immer wieder Anlass bieten, nachhaltig über diese bedrohte Tierart zu berichten."

Zoodirektor und Elefantenkurator Prof. Theo B. Pagel äußerte sich zufrieden: "Wir freuen uns sehr, dass der WDR mit dem ARD-'Morgenmagazin' die Patenschaft übernimmt. Es geht uns darum, bundesweit und kontinuierlich dafür zu sensibilisieren, dass Elefanten in freier Wildbahn massiv vom Aussterben bedroht sind. Gehen Wilderei und Lebensraumzerstörung so weiter wie heute, wird es in 25 Jahren keine wildlebenden Elefanten mehr geben." Bei "Moma" handelt es sich übrigens bereits um den neunten Elefanten, der im Kölner Zoo zur Welt gekommen ist.

Wer den kleinen Bullen beobachten will, hat dazu auch ohne einen Zoo-Besuch die Möglichkeit - um das Geschehen im Elefantenpark im Blick zu behalten, ist ein Livestream eingerichtet worden, der auf den Seiten des WDR rund um die Uhr abrufbar ist.