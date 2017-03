Ottfried Fischer verliert Sendung im Heimatkanal

© Schneider-Press / Frank Rollitz

Für den Heimatkanal war "Ottis Aquarium" eigenen Angaben zufolge ein Erfolg - eine Fortsetzung der Kabarettshow mit Ottfried Fischer ist dennoch nicht geplant. Schon in dieser Woche soll die letzte Folge ausgestrahlt werden.

Nach 17 Jahren und mehr als 170 Sendungen war Ende 2012 Schluss mit "Ottis Schlachthof". Knapp zwei Jahre später kehrte Ottfried Fischer jedoch überraschend in das legendäre Münchner Wirtshaus zurück - und präsentierte seither vor deutlich kleinerem Zuschauerkreis drei Staffeln seiner Kabarettshow "Ottis Aquarium" im Heimatkanal. Doch auch damit ist schon bald Schluss, wie eine Sprecherin des Bezahlsenders am Dienstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Die letzte Ausgabe der Eigenproduktion wird bereits am kommenden Samstag um 22:05 Uhr zu sehen sein.

"Unsere Zusammenarbeit mit Ottfried Fischer für seine Kabarettshow 'Ottis Aquarium' im Heimatkanal war anfangs für eine Staffel angedacht. Aufgrund der überaus positiven Publikums-, Plattform- und Presseresonanz haben wir uns entschieden, die Show um eine zweite Staffel zu verlängern", sagte Tim Werner, Vorstandmitglied der Mainstream Media AG, die den Heimatkanal betreibt. "Der anhaltende Erfolg der Produktion und die zahlreichen Gästeanfragen ließen uns mit der dritten Staffel in eine weitere Verlängerung gehen. Im laufenden Jahr wollen wir uns aber neuen Eigenproduktionen zuwenden, bei denen wir uns freuen, bald nähere Details bekannt geben zu können."

Fischer, der seit Jahren am "Kollegen Parkison" leidet, wie er seine Krankenheit einmal nannte, sagte einst über das Ende seiner BR-Show, das Fernsehen habe mit ihm aufgehört. Jetzt scheint es, als sei das ein zweites Mal geschehen. Eine weitere TV-Rückkehr in den legendären Schlachthof kann diesmal wohl ausgeschlossen werden. Zum Abschied von "Ottis Aquarium" wird Ottfried Fischer seine Kabarett-Kollegen Martina Schwarzmann und Ludwig Müller begrüßen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll noch ein Best-Of folgen.