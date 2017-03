Sat.1: Schul-Quiz mit Mockridge startet Anfang Mai

© Sat.1/Willi Weber

Im Mai darf Luke Mockridge gleich vier Mal die Primetime-Bühne in Sat.1 betreten. Der Sender hat jetzt den Ausstrahlungstermin für dessen neue Sendung "Luke! Die Schule und ich" bekanntgegeben, in der Promis gegen Schüler spielen.

Sat.1 hat einen Ausstrahlungstermin für die neue Primetime-Show mit Luke Mockridge gefunden: Diese hört auf den etwas ungelenken Titel "Luke! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" und wird ab dem 5. Mai jeweils freitags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Produziert wird die Sendung, die zumindest ein Stück weit an das vor knapp zehn Jahren ausgestrahlte Quiz "Das weiß doch jedes Kind" erinnert, von Brainpool.

In jeder der zunächst vier geplanten Ausgaben seiner neuen Sendung lässt Luke Mockridge vier Promis gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen in unterschiedlichen Fachgebieten gegeneinander antreten. Bei den zu bewältigenden Aufgaben geht es allerdings nicht nur um klassisches Schulwissen - es soll aber auch um körperliche und künstlerische Ertüchtigung gehen. Im Vorfeld scoutet der Moderator die Kids höchstpersönlich an ihren Schulen.

Für Luke Mockridge ist es übrigens die erste Primetime-Show - sieht man mal von seinem Jahresrückblick ab, den er im Dezember präsentierte. Er selbst erachtet 20:15 Uhr als perfekte Zeit für ein Schul-Format: "Alle sind ausgeschlafen, in Stimmung und haben Bock."