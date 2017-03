Mediengruppe RTL beteiligt Mitarbeiter am Erfolg

© MG RTL

Die Mediengruppe RTL Deutschland bleibt nicht nur weiterhin hochprofitabel, sondern beteiligt wie in den vergangenen Jahren auch weiterhin die rund 3.000 Mitarbeiter am Erfolg. Auch für 2016 gibt's die maximale Erfolgsbeteiligung.

Vor kurzem meldete die RTL Group einmal mehr neue Rekordergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 - getrieben vor allem von der weiterhin sehr guten Performance der Mediengruppe RTL Deutschland. Dort stieg das EBITA um weitere 3,1 Prozent auf nun 705 Millionen Euro. An diesem wirtschaftlich hervorragenden Ergebnis partizipieren nun auch wieder die Mitarbeiter der Sendergruppe.

Geschäftsführerin Anke Schäferkordt kündigte heute in einem im Intranet veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter an, dass im siebten Jahr in Folge die maximal vorgesehene Erfolgsbeteiligung für jeden der rund 3.000 Mitarbeiter ausgezahlt wird - das entspricht 1,5 Monatsgehältern und macht in Summe über 17 Millionen Euro. Die Erfolgsbeteiligung gibt es seit 1992, mittlerweile wurden so über 200 Millionen Euro an die Mitarbeiter ausgezahlt.