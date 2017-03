von Sinnen würde gerne Frauenmagazin neu auflegen

© RTL/Willi Weber

Anfang der 90er Jahre sorgte Hella von Sinnen nicht nur mit "Alles Nichts Oder?" für Schlagzeilen, sondern auch mit dem kurzlebigen "Weiber von Sinnen". Heute wünscht sie sich ein Comeback des feministischen Erotikmagazins.

Gerade erst haben Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder ein erfolgreiches Comeback mit "Genial daneben" gefeiert. Neben dieser Show wünscht sich von Sinnen aber auch ein Comeback des von ihr moderierten, feministischen Erotikmagazins "Weiber von Sinnen", das hat sie nun in einem Interview mit dem Online-Popkulturmagazin "So. Digi. Pop." verraten. "Gerade wegen des Backlashs, der gerade durch Europa und die ganze Welt wabert, dieser Sexismus, diese Frauenfeindlichkeit, da wird’s dringend Zeit für 'Weiber von Sinnen'", sagt sie.

"Weiber von Sinnen" lief Anfang der 90er Jahre für rund zwei Jahre beim damals noch jungen RTLplus. Die Sendung war eine Art Antwort auf "Tutti Frutti": Am späten Abend gab es Erotikclips für Frauen zu sehen, aber auch ernsthafte Gespräche mit Frauen über Sex und Feminismus. Weil die Quoten nach einiger Zeit deutlich zurückgingen, stellte der Sender das Format schließlich ein.

Ebenfalls in dieser Zeit zu sehen war "Alles Nichts Oder?!", das von Sinnen gemeinsam mit Hugo Egon Balder moderierte. Hier wird es aber wohl nicht zu einem Comeback kommen, wie von Sinnen in dem Interview verriet. Während man die "Kirmeskönige" machte, habe man die Idee zu seinem mehrstündigen Special gehabt. "Aber der Herr Balder und auch ich - aber eher der Herr Balder - sind eigentlich dagegen, dieses Format wieder aufleben zu lassen. Wir haben den Eindruck, dass der Kult-Status geschädigt werden könnte", so von Sinnen.