RT Deutsch führt Interview mit Merkel-Double

Am Donnerstag hat RT Deutsch seine Zuschauer dazu aufgerufen, Fragen an Angela Merkel einzureichen, weil man die Bundeskanzlerin interviewen werde. Nach einem Einwand des Regierungssprechers stellt sich heraus: Alles nur alternative Fakten.

Diese Ankündigung hat definitiv aufhorchen lassen: Am Donnerstag hat RT Deutsch, der deutsche Ableger des russischen Auslandssenders Russia Today, angekündigt, am kommenden Montag im Rahmen der Sendung "Der fehlende Part" ein Interview mit Angela Merkel zu führen. Zuschauer sollten deshalb Fragen an die Kanzlerin einsenden. Das sorgte in der medialen Filterbubble für reichlich Verwunderung, schießt der Sender doch sonst oft scharf gegen die Bundeskanzlerin.

Dass es wohl eher nicht zu einem Interview kommen wird, stellte sich schon wenige Stunden nach der Ankündigung heraus. Regierungssprecher Steffen Seibert richtete sich öffentlich via Twitter an RT Deutsch und schrieb: "Ich fürchte, mit dieser Ankündigung täuschen Sie Ihr Publikum. Es ist kein Interview mit der Bundeskanzlerin verabredet."

.@RT_Deutsch Ich fürchte, mit dieser Ankündigung täuschen Sie Ihr Publikum. Es ist kein Interview mit der Bundeskanzlerin verabredet. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 23. März 2017

Nun hat RT Deutsch die Sache aufgeklärt. Auf der Facebook-Seite der Sendung schreibt die Redaktion: "Zur Klarstellung, weil es ein paar Ungereimtheiten gab! Es ist natürlich wahnwitzig, dass die echte Kanzlerin uns ein Interview gibt. Es ist das Merkel Double. Wir stellen ihr selbstverständlich eure Fragen." Man habe bei einer so absurden Ankündigung einfach nicht daran gedacht, es als Satire kennzeichnen zu müssen. Ein klassischer Fall also von alternativen Fakten. Oder wie Donald Trump sagen würde: Fake News!