RTL Nitro sichert sich ABC-Serie "American Crime"

Die ABC-Serie "American Crime", in der es um Rassendiskriminierung und Ressentiments schwarzer Menschen in den USA geht, feiert im Sommer ihre Free-TV-Premiere in Deutschland. RTL Nitro hat sich nun die Ausstrahlungsrechte gesichert.

Bereits seit zwei Jahren ist die Serie "American Crime" in den USA bei ABC zu sehen. Ihren Anfang nahm sie aber schon im Sommer 2013: Damals kam es in den ganzen USA zu Protesten gegen Rassendiskriminierung und Polizeiwillkür, nachdem ein Angeklagter im Todesfall Trayvon Martins freigesprochen worden war. ABC wollte daraufhin eine Serie produzieren, die sich mit aktuellen Problemen der Gesellschaft auseinandersetzt - entstanden ist "American Crime".

In Deutschland feierte die Serie bei 13th Street Premiere - und bald ist sie auch im Free-TV zu sehen. RTL Nitro hat sich nun die Ausstrahlungsrechte an dem Format gesichert, das hat der Sender gegenüber DWDL.de erklärt und damit einen entsprechenden Bericht von "TV Wunschliste" bestätigt. Noch im Sommer soll "American Crime" zu sehen sein, genauere Details will man noch nicht verraten. In den USA ist derzeit die dritte Staffel zu sehen, wobei jeder Durchlauf in sich geschlossen ist und einen anderen Fall erzählt.

"American Crime" erzählt in der ersten Staffel die Geschichte eines Kriegsveterans, der bei einem Einbruch ermordet wird. Seine Frau wird so schwer verletzt, dass sie ins Koma fällt. Fortan suchen die geschiedenen Eltern Gerechtigkeit für den Verlust ihres Sohnes. Tatsächlich werden später vier Verdächtige festgenommen. Doch nicht nur die Familien der Opfer werden vor Bewährungsproben gestellt: Auch die Verdächtigen und ihre Angehörigen bekommen Rassendiskriminierung, die Ressentiments der Opferfamilien und die Tücken des amerikanischen Justizsystems zu spüren.