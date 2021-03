© ProSieben

Auch nachmittags und am Vorabend steht das ProSieben-Programm ganz im Zeichen der Musik. So läuft ab 14:50 Uhr nochmals "ABBA – Songs für die Ewigkeit". Die Dokumentation war beim Sender schon am 9. Februar 2021 zur besten Sendezeit zu sehen, riss auf diesem Sendeplatz aber quotentechnisch keine Bäume aus. Gemessen wurden knapp sieben Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. An Ostermontag schließen sich um 15:45 und 16:40 Uhr Deutschland-Premieren der Musik-Dokus "Whitney Houston – Songs für die Ewigkeit" sowie "Cher – Songs für die Ewigkeit" an, die beide 2020 produziert wurden.

"Queen – Days of our Lives" ist dann ab 17:50 Uhr im Programm von ProSieben vorgesehen. Diese Doku zeigte ProSieben bereits im Oktober 2020 nach 23 Uhr und sicherte sich damals über 19 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.