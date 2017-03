Gabriela Brenner produziert künftig für die ndF

© ndF

Nachdem die Produktionsfirma ndF: neue deutsche Filmgesellschaft kürzlich bereits verkünden konnte, dass der langjährige UFA-Serial-Drama-Geschäftsführer Rainer Wemcken als freier Produzent an Bord gekommen ist, gibt's nun weitere Verstärkung: Gabriela Brenner, die in den letzten Jahren bei der Saxonia Media unter anderem den "In-aller-Freundschaft"-Ableger "Die jungen Ärzte" für den ARD-Vorabend entwickelte und zwei Staffeln lang produzierte, steht künftig in Diensten der ndF.

"Ich habe meine 'Jungen Ärzte' mit einem weinenden Auge verlassen, wurde aber in der ndF so herzlich aufgenommen, dass ich sofort das Gefühl hatte, den richtigen Schritt gemacht zu haben", so Gabriela Brenner. Bei der ndF soll sie sich bei der Entwicklung neuer Serien und Reihen einbringen und als Produzentin tätig sein. Matthias Walther, neben Eric Welbers einer der Geschäftsführer: "Gaby Brenner ergänzt uns perfekt in unserem TV Kerngeschäft, wo wir weiterhin, insbesondere im Serienbereich, viel Entwicklungspotential sehen. Wir freuen uns auf eine inspirierende und erfolgreiche Zusammenarbeit." Die ndF produziert u.a. die Serien "Um Himmels Willen", "Die Bergretter", "Der Bergdoktor", "Morden im Norden" und "Alles Klara".