Mayerhofer baut neues Imago-Büro in München auf

© Imago TV

Die Berliner Produktionsfirma Imago TV eröffnet ein Münchner Büro. Iris Mayerhofer, die kürzlich ihren Ausstieg bei Odeon Entertainment angekündigt hat, wird den neuen Standort aufbauen. Außerdem gehört Daniel Bachrach von Casting 1 jetzt zum Team.

Am 2. Mai eröffnet die in Berlin beheimatete Produktionsfirma Imago TV, Teil der britischen ITV-Gruppe, ein neues Büro in München. Die Leitung des neuen Standortes wird Iris Mayerhofer übernehmen. Mayerhofer war seit 2012 Geschäftsführerin von Odeon Entertainment, wo sie kürzlich ihren Abschied verkündete. Zuvor hatte sie für Endemol den Bereich Dokutainment aufgebaut. Auch die Sender-Seite kennt sie bestens: 13 Jahre lang arbeitete sie für die ProSiebenSat.1-Gruppe, u.a. als Daytime-Chefin von ProSieben und Unterhaltungschefin von kabel eins.

Geschäftsführerin Andrea Schönhuber und Christine Ledig, Geschäftsleitung Creative von Imago TV, erklären in einem gemeinsamen Statement: "Nachdem wir uns über Jahre als kompetenter Player im Dokutainment-Bereich bewiesen haben und auch mit unserer VOX-Reihe ´Mein Kind, dein Kind` im Daily-Bereich erfolgreich sind, wollen wir jetzt unser Portfolio noch mehr erweitern. Weitere Dailys und auch der Bereich Show und Reality stehen nun bei uns im Visier. In diesen Bereichen verfügt Iris Mayerhofer über eine große Erfahrung und wir freuen uns sehr, dass wir sie für uns gewinnen konnten." Iris Mayerhofer selbst sagt: "Ich freue mich sehr darauf, den Standort in München aufbauen zu können. Gemeinsam wollen wir neue Akzente setzen und das Programmangebot der Imago TV noch mehr erweitern."

Und das ist nicht die einzige Verstärkung: In diesem Monat kam zudem Daniel Bachrach mitsamt seiner Casting-Agentur Casting 1 unter das Dach der Imago TV. Er soll vor allem den Entwicklungsprojekten der Imago TV bei der Suche nach Protagonisten helfen. Außerdem kümmert sich im alle Online-Auftritte von Imago TV. Andrea Schönhuber: "Der Schlüssel zum Erfolg von gutem TV Programm liegt in der Recherche von außergewöhnlichen Protagonisten und ihren Geschichten. Ich freue mich sehr, mit Daniel Bachrach einen ausgewiesenen Fachmann für genau diesen Bereich gefunden zu haben." Daniel Bachrach selbst sagt: "Mit Imago TV und Andrea Schönhuber verbindet mich seit Jahren eine enge und sehr gute Zusammenarbeit. Nach 20 Jahren Casting1 freue ich mich jetzt auf die neuen Herausforderungen und hoffe mit meinen Ideen und Erfahrungen Imago TV tatkräftig und zu unterstützen."

Imago TV produziert derzeit unter anderem "Mein Kind, dein Kind" für Vox, für RTL II werden "Die Bauretter", "Die Schnäppchenhäuser" und "Die Babystation" hergestellt. Dazu kommen "15 Dinge" für Sat.1, Produktionen für die "Sat.1 Reportage", das neue kabel-eins-Format "Raus aus dem Zwang" und "Berlin und Wir" für den Kika.