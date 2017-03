Sat.1 Gold zeigt Holland-Krimi "Cops Maastricht"

© Warner Brothers

Schon seit 2007 ermitteln die Polizisten der Serie "Flikken Maastricht" im niederländischen Fernsehen, nun werden sie als "Cops Maastricht" auch hierzulande im Free-TV zu sehen sein: Sat.1 Gold zeigt die Serie.

Wenn Sat.1 Gold fiktionale Serien zeigt, dann sind die meistens gut abgehangen, gerne aus dem eigenen Archiv. Nun steht zur Abwechslung aber sogar mal eine Free-TV-Premiere auf dem Programm: Am Freitag, 21. April feiert um 22:05 Uhr die Serie "Cops Maastricht" ihren Einstand bei Sat.1 Gold. Seit Anfang des Jahres ist sie schon im Pay-TV bei Sat.1 emotions zu sehen.

Wie der Name schon nahelegt stammt die Serie aus den Niederlanden, wo sie schon seit 2007 als "Flikken Maastricht" läuft. Bei Erfolg kann Sat.1 Gold damit in jedem Fall aus einem reichhalten Fundus schöpfen: Über 100 Folgen wurden bereits produziert. Und darum geht's inhaltlich: Der Amsterdamer Polizist Floris Wolfs wird aus der Großstadt nach Maastricht versetzt. Seine Erfahrung beim Lösen komplizierter Fälle macht zwar schnell Eindruck bei den Kleinstadt-Kollegen, doch menschlich kommt Wolfs weniger gut an. Seine arrogante Art geht auch seiner neuen Partnerin Eva van Dongen auf die Nerven. Schnell zeigt sich aber, dass die beiden ein gutes Team sind.