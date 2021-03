Rund 2,3 Millionen Menschen sahen am Montagabend zur besten Sendezeit das jüngste RTL-Special, in dem sich Moderator Steffen Hallaschka mit dem "Angriff auf unsere Kinder" und somit mit Gefahren im Internet befasste. Der Sendung zu Grunde lag ein Experiment, in dem sich Reporter als Kinder im Netz ausgaben. Darin war zu sehen, wie leicht es mutmaßliche Sexualstraftäter auf vermeintlich harmlosen Internetplattformen haben, Minderjährige zu manipulieren.

Für den Dienstagabend hat der Sender nun einen Nachklapp des Specials angekündigt. Ab 20:15 Uhr und somit in direkter Konkurrenz zum ProSieben-Hit "The Masked Singer" will der Sender nun noch weitere Ausschnitte aus dem Experiment senden. Die anwesenden Gäste, darunter Cyberkriminologe Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger sowie Kinderpsychiater Prof. Michael Schulte-Markwort sollen sich am Dienstagabend nochmals den Zuschauerfragen widmen, die während der Live-Sendung am Dienstag beim Team eingingen.

Derzeit plant RTL mit einer rund 60 Minuten langen Sondersendung, die im Nachgang mit einem Livestream auf RTL.de verlängert werden soll. Am Mittwochabend wird Steffen Hallaschka das Thema zudem nochmals in "stern TV" ab 22:15 Uhr behandeln. Eigentlich war geplant, dass RTL am Dienstagabend ab 20:15 Uhr den Spielfilm "In Time – Deine Zeit läuft ab" zeigt. Vergangene Woche lief am Dienstagabend der Streifen "Das A-Team – Der Film", der angesichts von weniger als eineinhalb Millionen Zuschauern insgesamt und gerade einmal 6,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen jedoch auf keinen grünen Zweig kam.

Durch die kurzfristige Programmänderung verschiebt sich der Spielfilm "In Time - Deine Zeit läuft ab" auf 21:15 Uhr, das "RTL-Nachtjournal" beginnt ausnahmsweise bereits um 23:25 Uhr. Ab 23:55 Uhr folgt schließlich mit "Lockout" ein weiterer Film.