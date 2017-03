Bornemann geht: UFA Lab bekommt neue Führung

© UFA

Vor acht Jahren gründete Jens-Uwe Bornemann das UFA Lab, jetzt soll er bei FremantleMedia und der RTL Group eine neue Aufgabe übernehmen. Fortan werden Tobias Schiwek und Nancy Julius das UFA Lab gemeinsam leiten.



Er wird das Team des RTL Digital Hub ergänzen und weiterhin das operative Geschäft von Divimove beaufsichtigen. Außerdem soll er die Integration des in Berlin ansässigen Unternehmens mit der RTL Group und ihren verschiedenen Geschäftseinheiten vorantreiben

Das UFA Lab mit seinen Standorten in Berlin und Köln, das etwa für funk derzeit das Online-Format "Jäger & Sammler" produziert, bekommt ab sofort ein neues Führungsduo: Tobias Schiwek verantwortet fortan als Head of UFA Lab die strategische Ausrichtung und das Geschäft im Bereich Digital und Branded und soll in dieser Funktion zusammen mit Nancy Julius, die als Head of Operations mit umfassender Zuständigkeit alle operativen Prozesse steuert, für den digitalen Wandel und das Branded Entertainment der UFA verantwortlich sein. Jens-Uwe Bornemann übernimmt im Gegenzug eine globale Rolle bei FremantleMedia und der RTL Group, heißt es.

"Wir freuen uns sehr, dass Tobias Schiwek und Nancy Julius die Leitung des UFA Labs übernehmen. Die beiden werden in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung die digitale Transformation der UFA und die Produktion herausragender, innovativer Digital-Projekte weiter vorantreiben", sagte Wolf Bauer, Co-CEO der UFA. "Ganz besonders möchte ich mich bei Jens-Uwe Bornemann bedanken, der vor acht Jahren das UFA Lab gründete. Er hat es zum international preisgekrönten digitalen Studio in Europa aufgebaut und die digitale Transformation sowie die Digitalstrategie der UFA mit seinem Engagement entscheidend geprägt."

Nico Hofmann, Co-CEO der UFA: "Tobias Schiwek gehört mit seinen 34 Jahren nicht nur zu den talentiertesten, sondern auch zu einer der erfahrensten Personen im Bereich der digitalen Strategie. Als Gründer verschiedener digitaler Start-ups und Berater internationaler Unternehmen hat er bereits richtungsweisende Impulse gesetzt und enorme Kreativität bewiesen. Nancy Julius verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der UFA und hat mit ihrer Energie und ihrem Know How die digitalen Projekte der UFA maßgeblich geprägt. Gemeinsam mit dem großartigen Team des UFA Labs, sind sie die ideale Besetzung, um die erfolgreiche Arbeit des UFA Labs fortzuführen und weiter auszubauen."

Schiwek war bereits seit 2016 als Head of Ventures für alle Neugeschäfte des UFA Labs sowie für die Erschließung neuer digitaler Geschäftsmodelle verantwortlich. Vor seinem Einstieg bei der UFA gründete er unter anderem verschiedene Medien-Start-ups. Nancy Julius verantwortet bereits seit 2014 als Head of Operations die operativen Belange im UFA Lab.