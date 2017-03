Puls 4 macht "Ninja Warrior" in Österreich

© Puls 4

In Österreich hat sich die ProSiebenSat.1-Gruppe die Rechte an "Ninja Warrior" gesichert. Schon ab Oktober soll die erste Staffel bei Puls 4 zu sehen sein, Constantin Entertainment produziert. Bereits die deutsche Version hatte bei RTL in Österreich für gute Quoten gesorgt.

Demnächst gibt es auch eine "Ninja Warrior"-Version in unserem Nachbarland Österreich. ProSiebenSat.1Puls4, so der Name der österreichischen Tochter des deutschen Medienkonzerns, hat sich die Rechte an dem Format gesichert und wird die Show bereits ab Oktober unter dem Namen "Ninja Warrior Austria" auf Sendung bringen. Derzeit laufen die Castings, bei denen nach geeigneten Kandidaten gesucht wird.

Eine Kooperation mit RTL wird es allerdings nicht geben - und so wird Puls 4 auch nicht den Parcours der Kölner nutzen. RTL zeichnet im Sommer die zweite Staffel der Actionshow in Karlsruhe auf. Wo die Produktion der österreichischen Version stattfinden wird, ist derweil noch nicht fix. Fest steht aber bereits, dass man keinen eigenen Parcours baut, sondern einen mobilen Hindernisparcours nutzt, der auch in anderen Ländern zum Einsatz kommt. Als Produzent der Österreich-Version von "Ninja Warrior" fungiert Constantin Entertainment, in Deutschland wird das Format von Norddeich TV gestemmt.

Wer "Ninja Warrior Austria" moderieren wird, steht derzeit noch nicht fest. Puls 4 hat allerdings schon angekündigt, dass dem Sieger der Show, sollte er oder sie es auch über das letzte Hindernis schaffen, ein Gewinn von 44.444 Euro winkt. "Ninja Warrior Germany" hat übrigens im vergangenen Jahr nicht nur in Deutschland für gute Quoten gesorgt, sondern auch in Österreich. Marktanteile und Reichweiten lagen deutlich über dem, was RTL sonst so in Österreich gewohnt ist. Von daher ist der Schritt von ProSiebenSat.1 zu einer eigenen Österreich-Version nur folgerichtig. Die RTL-Gruppe produziert keine eigenen Inhalte in der Alpenrepublik.