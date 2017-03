Axel-Springer-International-Chef geht zu Ringier

© DWDL/Axel Springer © Axel Springer SE

Ralph Büchi, derzeit President Axel Springer International, wechselt im Juni zur Ringier Gruppe. Trotzdem bleiben die Bande zu Springer eng: Er bleibt weterhin Präsident des Verwaltungsrates der Ringier Axel Springer Media AG.

Zum 1. Juni tritt Ralph Büchi, bislang President Axel Springer International, als COO und Stellvertreter des CEO Marc Walder ins Group Executive Board bei Ringier ein. Er bleibt weiterhin Präsident des Verwaltungsrates der Ringier Axel Springer Media AG, dem Joint Venture zwischen Ringier und Axel Springer in Mittel- und Osteuropa. Büchis Position bei Springer wird nicht neu besetzt. Seine Aufgaben werden künftig im Vorstandsbereich Bezahlangebote koordiniert.

Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner: "Axel Springer und Ralph Büchi verbindet eine 18jährige enge, vertrauensvolle und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit. Als Verlagsmanager ist er immer auch Journalist und als angestellter Manager immer auch Unternehmer geblieben. Ihm ist es in den unterschiedlichen Funktionen und Positionen bei Axel Springer gelungen, diese drei Kompetenzen auf hervorragende Weise zu verbinden. Er hat uns den Zugang zum Schweizer Markt ermöglicht und 2007 mit dem Kauf des Jean Frey Verlags Axel Springer dort zu einer relevanten Größe gemacht. Damit wurde die Grundlage für die heutige weitreichende Kooperation mit der Ringier-Gruppe in der Schweiz und in Ost-Europa gelegt. Ralph Büchi ist Schweizer im Herzen und zugleich international durch und durch. Die rasante und erfolgreiche Internationalisierung der Axel Springer SE in den vergangenen Jahren haben wir zu einem großen Anteil Ralph Büchi zu verdanken. Daher sind wir froh, dass er uns auch weiterhin in seiner neuen Funktion eng verbunden bleibt."