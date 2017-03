Springers Samsung-App Upday expandiert weiter

© Samsung / Springer

Vor einem Jahr startete Springer den exklusiv für Samsung-Smartphones produzierten News-Aggregator Upday, mit dem Galaxy S8 startet sie nun in weiteren Ländern. Die Zahl der Redaktionsbüros wird in diesem Jahr verdoppelt.

Pünktlich zum Erscheinen des neuesten Samsung-Flaggschiffs Galaxy S8 startet die News-App Upday, die Springer seit etwa einem Jahr exklusiv für die Samsung-Smartphones produziert, in zehn weiteren europäischen Ländern. Dazu kommen am 10. April Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und die Schweiz. Schon Anfang des Monats startete das Angebot in Spanien und Italien. Schon von Anfang an dabei sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen.

Für Verbreitung sorgt schon die Tatsache, dass die App auf dem Flaggschiff-Smartphones bereits vorinstalliert ist und durch einen "Wisch" nach rechts automatisch aufgerufen wird, sofern sie nicht extra deaktiviert wird. Upday verbindet dabei Kuratierung durch Journalisten mit einem Algorithmus, dabei wird stets nur auf andere Nachrichtenangebote verlinkt. Damit das auch klappt, gründet Springer auch weitere Redaktionsbüros. Zu den ursprünglichen in Berlin, London, Paris und Warschau kamen kürzlich Mailand und Madrid hinzu, in Kürze folgen Amsterdam und Stockholm - womit es künftig aber nicht mehr für jedes Land ein eigenes Büro geben wird. Insgesamt sind dann rund 50 Redakteure damit beschäftigt, die wichtigsten Artikel auszuwählen.

Upday-CEO Peter Würtenberger: "Als wir mit 'Upday' gestartet sind, wollten wir einen News-Service schaffen, der mit erstklassiger Technologie und professionellem Journalismus die wichtigsten Inhalte unser Verlagspartner personalisiert zusammenbringt und einem großen Publikum zugänglich macht. Wir sind auf diesem Weg schon ein gutes Stück vorangekommen. Mit dem Launch des neuen Samsung Galaxy S8 wird 'Upday' nun zu einem pan-europäischen Nachrichten-Service und damit für Nutzer und Werbekunden noch interessanter."