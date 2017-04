ITV Studios holt sich Verstärkung fürs Fiction-Team

© itv

Nach mehr als acht Jahren bei Wiedemann & Berg Television zieht es Peter Fröhlich zu neuen Ufern: Ab sofort verstärkt der 44-Jährige die Fiction-Mannschaft von ITV Studios Germany um Executive Producer Imre von der Heydt.



Die Produktionsfirma ITV Studios Germany holt sich Verstärkung für den fiktionalen Bereich: Ab sofort ist Peter Fröhlich als Producer Fiction für das Unternehmen tätig. Der 44-Jährige kommt von Wiedemann & Berg Television und ergänzt fortan das Team um Executive Producer Fiction Imre von der Heydt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Peter einen so erfahrenen Fiction-Producer gewinnen konnten", sagt ITV Studios Germany-Geschäftsführerin Christiane Ruff. "Ich bin mir sicher, dass er uns mit seinem Know-how bei der Entwicklung neuer Projekte bestens unterstützen wird."

Tatsächlich war Peter Fröhlich in der Vergangenheit bereits in einem breiten Genre-Spektrum tätig. So betreute und produzierte er etwa Dailys, Sitcoms, Serien und Fernsehfilme, aber auch Reihen und Events. Bevor er für Wiedemann & Berg tätig war, arbeitete Fröhlich für die Bavaria Film- und Fernsehproduktion.