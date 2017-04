"Familienbetriebe": Neue Dokusoap ersetzt Fürst Heinz

© Vox/Markus Hertrich / 99pro media

Im vergangenen Jahr hat Vox im Anschluss an die "Höhle der Löwen" Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein aka "Fürst Heinz" auf Sendung geschickt. Dieses Jahr wird das nicht mehr so sein: Nach den Löwen folgt ein neues Format über Familienbetriebe.

Die letzte Staffel der "Höhle der Löwen" war für Vox ein gigantischer Erfolg. An vier Abenden wollte der Sender diesen Erfolg mit der thematisch ähnlichen Sendung "Fürst Heinz" strecken, in der Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein ebenfalls auf der Suche nach Investmentmöglichkeiten war. Die Quoten waren sehr gut - hätten aufgrund des starken Vorlaufs aber auch noch besser ausfallen können. "Fürst Heinz" wird in diesem Jahr aber nicht mehr im Anschluss an die erfolgreiche Show zu sehen sein.

Vox-Chefredakteur Kai Sturm hat nun nämlich im Interview mit "Meedia" angekündigt, an einem neuen Format mit dem Titel "Familienbetriebe" zu arbeiten, das dann künftig im Anschluss an die "Höhle der Löwen" zu sehen sein soll. Darin werden, der Titel lässt es schon vermuten, Familienunternehmen begleitet. Die Gründershow läuft wie gehabt im Herbst beim Sender. Eine Fortsetzung von "Fürst Heinz" ist vorerst nicht geplant, das bestätigt Vox auf DWDL.de-Nachfrage. "Es ist aber durchaus möglich, dass die Zuschauer Fürst Heinz an anderer Stelle im Vox-Programm wiedersehen", so ein Sendersprecher. Kai Sturm verweist zudem auf einige weitere Neuheiten im nicht-fiktionalen Bereich wie "Detlef baut ein Haus" mit Detlef Steves, das der Sender bereits im vergangenen August angekündigt hatte.

Zudem kündigt Sturm gegenüber "Meedia" zwei neue Daytime-Projekte an, die derzeit pilotiert werden. Details will Sturm noch nicht verraten. Am Nachmittag war Vox zuletzt sehr erfolgreich, vor allem das Trio bestehend aus "Shopping Queen", "4 Hochzeiten und eine Traumreise" und "Zwischen Tüll und Tränen" performt sehr gut (DWDL.de berichtete). Gegenüber DWDL.de kündigte Sturm bereits im Dezember an, auch weiterhin an der Daytime arbeiten zu wollen. "Wir überlegen uns ganz genau, welche Perspektive ein Daytime-Programm hat - es muss ja nicht alles elf Jahre laufen so wie 'Das perfekte Dinner', aber die Kraft zum Langläufer sollte die Story, der Cast, die Idee schon haben", so Sturm damals.