RTL weitet zweite "500 - Die Quiz-Arena"-Staffel aus

Die im vergangenen Jahr gestartete Quizshow "500 - Die Quiz-Arena" mit Günther Jauch wird in diesem Jahr mit deutlich mehr Folgen fortgesetzt. Im Sommer werden zehn neue Ausgaben aufgezeichnet, die Quoten lagen 2016 trotz Abwärtstrend im grünen Bereich.

Neben "Ninja Warrior Germany" hat RTL im vergangenen Sommer noch ein neues Programm erfolgreich platziert - das geht in der öffentlichen Wahrnehmung gerne mal unter. Doch mit "500 - Die Quiz-Arena" hat Günther Jauch gute Quoten eingefahren und endlich mal eine andere Quizsendung präsentiert. Und auch wenn RTL die Zukunft der Show lange offen ließ: Inzwischen steht längst fest, dass es in diesem Jahr mit neuen Folgen weitergehen wird. Und Staffel zwei wird deutlich größer ausfallen als der erste Durchlauf.

Zwischen dem 10. Mai und dem 7. Juni werden insgesamt zehn neue Ausgaben in den MMC Studios in Köln aufgezeichnet. Im vergangenen Jahr ging RTL zunächst noch mit fünf Folgen an den Start. Auch die zweite Staffel wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland produziert. Von RTL heißt es auf Anfrage nur, dass man sich auf die neuen Folgen freue. Details zur zweiten Staffel will man wie üblich sechs Wochen vor der eigentlichen Ausstrahlung bekanntgeben.

Und darum geht es in "500 - Die Quiz-Arena": Gestellt werden maximal 500 Fragen, die ein Kandidat beantworten muss, um bis zu 2,5 Millionen Euro zu gewinnen. Auswahlalternativen gibt es nicht dafür können innerhalb von fünf Sekunden so viele Antworten wie möglich gegeben werden. Ist die erste richtig, wandern 1.000 Euro aufs Konto des Kandidaten; stimmt erst eine spätere, dann gibt’s zwar keine Kohle, aber es geht trotzdem weiter. Bei drei falschen Antworten am Stück ist der jeweilige Kandidat raus und ein Herausforderer rückt nach.

Die Quoten der Quizshow lagen im vergangenen Jahr wie bereits erwähnt im grünen Bereich: Die fünf Folgen kamen am Montag zur besten Sendezeit im Schnitt auf 3,93 Millionen Zuschauer und 14,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Wobei im Verlauf der Folgen ein kleiner Abwärtstrend zu erkennen war: Von 16,6 Prozent zum Start ging es auf 13,2 Prozent bei Folge vier hinab. Das Finale konnte sich dann wieder etwas steigern.