Schon vor über einem Jahr brachte der NDR das "Coronavirus-Update" an den Start - bis heute ist der Podcast, bei dem der Virologe Christian Drosten inzwischen von seiner Kollegin Sandra Ciesek unterstützt wird, ein voller Erfolg. Im vergangenen Jahr gab es dafür gar den Grimme Online Award und den Deutschen Radiopreis. Daneben sind auch Podcasts mit Alexander Kekulé und dem WDR-Arzt Doc Esser verfügbar. Mit einiger Verspätung zieht nun auch die Mediengruppe RTL Deutschland nach.

Die Audio Alliance setzt bei ihrem neuen Podcast auf den Virologen Hendrik Streeck, der sich von dieser Woche an jeweils samstags den Fragen von "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard stellen will. "Hotspot - der Pandemie-Talk mit Katja Burkard und Hendrik Streeck" soll wöchentlich auf der RTL-Plattform Audio Now sowie allen anderen Podcast-Plattformen erscheinen. Ziel sei es, die aktuelle Situation verständlich zu erklären und Tipps zu geben.

"Ich interessiere mich seit vielen Jahren für Medizin- und Gesundheitsthemen – das ist so eine Art Hobby von mir", so Katja Burkard über ihre neue Aufgabe. "Deshalb freue ich mich natürlich auch sehr auf den gemeinsamen Podcast mit Hendrik Streeck. Ich werde ihm all die Fragen rund um Corona und die Pandemie stellen, die mir und vielen anderen schon lange auf den Nägeln brennen."

Hendrik Streeck: "Jeden Tag kommen neue Informationen zu Coronaviren, den Impfungen und Medikamenten heraus und die Liste an Fragen wird länger und nicht kürzer. Eine Pandemie kann man aber nur gemeinsam, indem jeder Bürger mitmacht, bewältigen. Katja Burkard weiß, was die Menschen bewegt und daher freue ich mich, den Podcast mit ihr gemeinsam zu machen." Streeck ist Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn und gehörte in den vergangenen Monaten in den Medien zu den präsentesten Virologen.