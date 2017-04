Earl ersetzt kurzfristig Charlie am Nitro-Vorabend

© Comedy Central

Recht kurzfristig schraubt RTL Nitro an seinem Vorabendprogramm und nimmt mit Beginn der kommenden Woche die Charlie-Sheen-Sitcom "Anger Management" aus dem Programm. Stattdessen soll es "My Name is Earl" richten.

Anfang Februar nahm RTL Nitro die Sitcom "Anger Management", mit der Charlie Sheen einst nach seinem Rauswurf bei "Two and a half Men" sein Comeback feierte, wieder ins Vorabendprogramm - allerdings mit eher bescheidnem Erfolg. Häufig lagen die Marktanteile in den vergangenen Woche bei unter einem Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, weit unter den 1,8 Prozent, die der Sender derzeit im Schnitt erreicht.

Angesichts dessen hat sich RTL Nitro zu einer kurzfristigen Programmänderung entschlossen. Ab der kommenden Woche verschwindet "Anger Management" wieder aus dem Programm, stattdessen wird montags bis freitags ab 19:25 Uhr die Sitcom "My Name is Earl" in Doppelfolgen wiederholt. Los geht's mit der Pilotfolge. In der Sitcom geht's um den Kleinkriminellen Earl Hickey, der nach einem Unfall glaubt, dass dieser durch schlechtes Karma hervorgerufen wurde. Also macht er eine Liste und beschließt, alle seine Verfehlungen wiedergutzumachen.