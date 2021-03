am 23.03.2021 - 12:18 Uhr

Die neue Staffel der WDR-Dokureihe "Feuer & Flamme" startet am 3. Mai, das hat der Sender jetzt bestätigt. Die Ausgaben der vierten Staffel sind dann immer montags zur besten Sendezeit im WDR Fernsehen zu sehen. Mit dem Start steht auch immer schon die Folge der nächste Wochen in der Mediathek zum Abruf bereit. Noch im April soll es darüber hinaus Dreharbeiten für sechs weitere Folgen geben.

Der WDR begleitet in den neuen Folgen Feuerwehrleute aus der Innenstadtwache Bochum und der Hauptfeuer- und Rettungswache Bochum-Werne, im Einsatz waren dabei bis zu 60 Spezialkameras gleichzeitig. Gezeigt werden soll in der kommenden Staffel auch, welche Einschränkungen die Feuerwehrleute durch das Coronavirus hatten und haben. Denn auch die Feuerwehrmänner und -frauen müssen sich an bestimmte Regeln halten, ein klassisches Homeoffice ist logischerweise nicht möglich.

Gedreht wurde zwischen Anfang Oktober 2020 und Ende November. Das Kamerateam begleitete die Feuerwehrleute in ihrem Berufsalltag 50 Tage lang - an beiden Bochumer Wachen rund um die Uhr. Produziert wird die Reihe von SEO Entertainment, verantwortliche Redakteurin im WDR ist Silke Schnee. SEO gehört seit dem Jahreswechsel zu Leonine.

Simon Heußen, Leiter der Feuerwehr Bochum, sagt: "Großbrände sind auch in einer Stadt wie Bochum die absolute Ausnahme im Feuerwehralltag. Ohne zu viel vorab zu verraten: Bei einem Brand hatte ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder echte Sorge um unsere Kollegen, da es ein der Anfangsphase des Einsatzes doch immer wieder zu sehr riskanten Situationen gekommen ist." Der WDR hat "Feuer & Flamme" seit 2017 im Programm und erzielte mit der Reihe seither regelmäßig gute Quoten.