"Mensch Gottschalk": Fortsetzung im Mai, Zukunft offen

Voraussichtlich Ende Mai steht die Fortsetzung von "Mensch Gottschalk" an, die erste Ausgabe sorgte im vergangenen Jahr für schlechte Quoten. Und während Gottschalk selbst zuletzt über die Zukunft des Formats spekulierte, betont man bei RTL: alles ist offen.

Mit 2,1 Millionen Zuschauern und einem einstelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist die Premiere von "Mensch Gottschalk" im vergangenen Jahr kein Erfolg gewesen. Die vierstündige Liveshow lief sonntags zur besten Sendezeit und musste sich unter anderem gegen den "Tatort" behaupten. Ein Versuch, mit dem RTL komplett baden ging. Doch nach einer Analyse entschied man noch im Sommer, dass es weitergehen soll. Und nun ist es bald soweit: Voraussichtlich am 28. Mai wird die zweite Folge von "Mensch Gottschalk" bei RTL zu sehen sein. Der Termin ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, doch derzeit sieht es ganz gut aus. Sollte das Datum nicht gehalten werden können, würde die Show wohl im Juni laufen.

Erneut hat sich RTL aber für den Sonntag entschieden - und muss wohl wieder mit starker Konkurrenz rechnen. Welche Änderungen RTL, Spiegel TV und dctp genau an dem Format vornehmen, ist derweil noch nicht bekannt. Fest steht allerdings schon, dass es zu Änderungen kommen wird. Zu enttäuschend und manchmal auch sehr langwierig verlief die Premiere. Gottschalk selbst sagte im vergangenen Jahr, dass die Premiere deutlich zu lang ausfiel.

Und wie geht es dann nach der zweiten Folge weiter? Bei der Vorstellung seiner neuen Sat.1-Show "Little Big Stars" am Dienstag in Berlin deutete Gottschalk an, die zweite Folge könnte gleichzeitig auch die letzte sein. Er sprach von einem "Finale". Bei RTL will man das auf Nachfrage von DWDL.de nicht kommentieren und betont, dass die Zukunft des Formats offen sei und man erst einmal die zweite Folge abwarten will. Eine voreilige Entscheidung bezüglich eines Endes wäre vor der Ausstrahlung der zweiten Show aber auch unsinnig: Wenn "Mensch Gottschalk" plötzlich auf fünf Millionen Zuschauer und gute Marktanteile käme, hätten wohl alle Seiten ein Interesse an einer Fortsetzung.