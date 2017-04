WDR filmt Feuerwehr-Einsätze mit Bodycams

© WDR/Feuerwehr Gelsenkirchen

Für eine neue Doku-Reihe über den Berufsalltag von Feuerwehrmännern geht der WDR ungewohnte Wege: Beim Dreh kamen nämlich Bodycams zum Einsatz, um ein möglichst realistisches Bild zu zeichnen. Das Ergebnis gibt's ab Mai zu sehen.

Das WDR Fernsehen nimmt demnächst die deutsche Adaption der Doku-Reihe "Local Heroes" ins Programm, die international vom israelischen Unternehmen Armoza Formats vertrieben wird. Im Sender war man von dem Ergebnis offenbar so angetan, dass die erste Staffel noch vor der Ausstrahlung auf neun Folgen ausgeweitet wurde. Zu sehen gibt es "Feuer & Flamme - Mit Feuerwehrmännern im Einsatz" ab dem 15. Mai jeweils montags um 20:15 Uhr.

Die Produktionsfirma SEO Entertainment, die für den WDR schon das Comedy-Format "Das Lachen der Anderen" umgesetzt hat, begleitete für das Format die Zentrale Feuer- und Rettungswache 2 der Feuerwehr Gelsenkirchen in ihrem Berufsalltag. Was zunächst klingt wie der Stoff aus dem Nachmittagsprogramm diverser Privatsender, erweist sich in Wirklichkeit als erstaunlich realistisches und mitunter auch beklemmendes Stück Fernsehen, weil die Feuerwehrmänner nicht von einem Kamerateam begleitet wurden, sondern sogenannte Body-Cams trugen, also am Körper befestigte Aufnahmeeinheiten.

Teilweise liefen bis zu 20 Kameras gleichzeitig an den Drehorten mit. Auf diese Weise soll es dem Zuschauer ermöglicht werden, die Arbeit der Retter aus deren Perspektive zu verfolgen und hautnah mitzuerleben, wie der Vorschau-Trailer zeigt. Knapp 1.000 Stunden Material sind während der Drehzeit zusammengekommen. Nicht minder aufwendig gestaltete sich später auch die Kontaktaufnahme mit all jenen Menschen, die in der Sendung auftauchen. Nach Angaben des WDR wurden von allen im Bild erkennbaren Personen Einverständniserklärungen eingeholt.





Authentisch soll "Feuer & Flamme" auch dadurch daherkommen, dass die Macher auf einen Kommentartext verzichteten und stattdessen insgesamt zehn der rund 100 Gelsenkirchener Feuerwehrmänner zu Wort kommen lassen.