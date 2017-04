CNN will Fans von Anthony Bourdain online abholen

© CNN International

Die CNN-Serie "Anthony Bourdain Parts Unknown" ist für den Sender in den USA ein großer Erfolg und wurde sogar bereits mit fünf Emmys ausgezeichnet. Nun startet CNN eine Webseite zur Serie, die den Fans zusätzliche Inhalte bieten soll.

TV-Koch Anthony Bourdain ist hierzulande wohl nur den wenigsten ein Begriff, in den USA ist der Mann aber durchaus eine Hausnummer. Seine CNN-Serie "Anthony Bourdain Parts Unknown" ist ein großer Erfolg für den Sender und hat schon fünf Emmys abgeräumt, im Herbst soll die mittlerweile neunte Staffel zu sehen sein. Auf CNN International wurde die Show bislang nicht gezeigt. Dafür startet CNN nun eine Webseite zur Serie, bei der Fans auf der ganzen Welt tiefer in die Welt von Anthony Bourdain eintauchen können.

"Explore Parts Unknown" heißt das Projekt und soll den Fans des TV-Kochs alle Fragen rund um dessen kulinarische Reiseabenteuer beantworten. Beim Digitalprojekt sollen die Gespräche, die in der Serie gestartet wurden, fortgeführt werden. Das Projekt ist in Zusammenarbeit zwischen CNN und "Roads & Kingdoms" entstanden - eine unabhängige Zeitschrift mit Standorten in New York und Barcelona, die sich Themen wie Politik, Reisen, Essen und Kultur widmet. So gibt es neben Rezepten und Restauranttipps auch eine siebenteilige Miniserie zum Abruf, die Bourdain bei einem Roadtrip durch Spanien begleitet.

"ExplorePartsUnknown.com geht weiter als die TV-Serie. Jeder aufgeschlossene, von fremden Kulturen angezogene und abenteuerhungrige Zuschauer findet hier das Essen, die Orte, Geheimnisse, Geschichten und Menschen, denen Anthony Bourdain auf seinen Reisen begegnet", sagt Ed O’Keefe, SVP of Premium Digital Content.