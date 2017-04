Maxdome-Inhalte jetzt auch im ICE abrufbar

© Maxdome

Im Juni vergangenen Jahres gaben die ProSiebenSat.1-Tochter Maxdome und die Deutsche Bahn ihre Partnerschaft bekannt. Nur wenig mehr als ein dreiviertel Jahr später ist es nun soweit: Ausgewählte Inhalte sind jetzt im ICE abrufbar

Auch wenn die Deutsche Bahn inzwischen kostenfreies WLAN in ihren ICEs anbietet: Zum Binge-Watching von Netflix, Amazon und Co. eignet es sich nicht, wofür Volumenbegrenzung, Verbindungsgeschwindigkeit und -stabilität gleichermaßen sorgen. Doch die Deutsche Bahn hat ja bereits im Sommer vergangenen Jahres eine Partnerschaft mit Maxdome angekündigt - also die Möglichkeit, Maxdome-Inhalte per WLAN abzurufen, die auf dem Zugserver gespeichert sind - die also nicht über das Internet übertragen werden müssen.

Lange hat's gedauert, nun ist das Angebot "maxdome onboard" aber endlich an den Start gegangen. Jeder ICE-Fahrer kann über das über das ICE-Portal aufrufbare Angebot künftig eine Auswahl aus 50 Filmen, Serienepisoden, Dokus, Kinderangeboten und Shows ansehen. "The Big Bang Theory" findet sich dort ebenso wie "Honig im Kopf" und "Der kleine Hobbit". Wer ein Maxdome-Abo abgeschlossen hat, kann auch auf deutlich mehr Inhalte zugreifen. Etwa 1.000 Titel sind bei "maxdome onboard" gespeichert, es handelt sich also trotzdem nur um eine Auswahl.

"Maxdome im ICE bietet einen signifikanten Mehrwert für den Kunden: Film- und Seriengenuss, ohne dass man vorher einen Titel runterladen muss, ohne dass mobiles Datenvolumen verbraucht wird und ohne Aussetzer im Tunnel – komfortabler geht es nicht", kommentiert Maxdome-Geschäftsführer Marvin Lange. "Mit maxdome onboard machen wir den ICE-Sitz zum Kinosessel", sagt Michael Peterson, Marketingvorstand DB Fernverkehr. "Die Filme und Serien ergänzen unser Angebot im ICE Portal, das etwa auch kostenlose Spiele und Hörbücher bereithält. Kein anderes Verkehrsunternehmen bietet auf innerdeutschen Verbindungen kostenloses Entertainment in diesem Umfang."