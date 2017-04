Sonnenklar.TV setzt Zusammenarbeit mit Naddel aus

© sonnenklar.TV

Seit einigen Wochen steht Nadja "Naddel" Abd El Farrag für Sonnenklar.TV vor der Kamera, nun beendet der Sender die Zusammenarbeit aber bis auf Weiteres. Zuletzt erkrankte Naddel und konnte einen Dreh für den Sender nicht wahrnehmen.

Erst vor wenigen Wochen hat der Reiseshoppingsender Sonnenklar.TV mit viel PR-Tamtam angekündigt, dass Naddel in Zukunft beim Sender moderieren werden. Und tatsächlich stand sie zuletzt einige Male vor der Kamera. In dieser Woche sagte sie allerdings einen Flug und einen damit verbundenen Dreh für den Sender ab. Offizielle Begründung: Naddel ist beim Spazierengehen umgeknickt, ihr Arzt verordnete ihr ein striktes Flugverbot. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Naddel an Leberzirrhose erkrankt ist.

Nachdem Naddel den Flug absagte, teilte der Sender noch mit, man wolle den Dreh schnellstmöglich nachholen. Nun ist davon allerdings keine Rede mehr, der Sender hat die Zusammenarbeit mit der Moderatorin bis auf Weiteres ausgesetzt. "Der Vertrag ist bis auf Weiteres auf Eis gelegt und aufgehoben", erklärte Geschäftsführer Andreas Lambeck gegenüber dem "Express".

Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit ist offenbar auch Foto- und Videomaterial, das aufgetaucht ist und das Zweifel aufkommen lässt, ob sich Naddel tatsächlich am Fuß verletzt hat. In einer längeren Stellungnahme teilt Lambeck jedenfalls mit: "Für uns als Reisesender hat eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit all unseren Partnern allerdings oberste Priorität und wir müssen uns darauf verlassen können, dass unsere Mitarbeiter alles dafür tun, dass sie körperlich und seelisch fit sind, damit sie einen solch anstrengenden Job für den weltweiten Einsatz auch meistern können. Für Nadja sollte nun an erster Stelle ihre Gesundheit stehen." Gleichzeitig betont Lambeck, dass die Türen für Naddel weiterhin offen seien, sobald sie gesundheitlich wieder fit sei.