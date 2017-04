Amazon bestellt gleich zwei Staffeln von neuer Serie

© Amazon

Knapp einen Monat nachdem Amazon die Pilotepisode von "The Marvelous Mrs. Maisel" veröffentlicht hat, scheint das Fazit gut ausgefallen zu sein. Denn wie der US-Riese nun angekündigt hat, wurden zum ersten Mal gleich zwei ganze Staffeln in Auftrag gegeben.

Das nächste große Projekt der "Gilmore Girls"-Showrunnerin Amy Sherman-Palladino steht an: Da die Mitte März auf Amazon veröffentlichte Pilotepisode von "The Marvelous Mrs. Maisel" anscheinend sehr gut beim Publikum ankam, wurden direkt zwei Staffeln bestellt. Eine Order, die über eine Staffel hinaus geht, gab es bei den Amazon Studios bisher noch nie.

Die Serie spielt im Jahr 1958 in Manhattan: Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan, "House of Cards") hat alles, was sie jemals wollte – den perfekten Mann, zwei Kinder und ein elegantes Appartment in der Upper West Side. Aber ihr vollkommenes Leben nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung: Midge entdeckt ein bisher unbekanntes Talent, das ihr Leben für immer verändert. Sie schlägt einen Weg ein, der sie von ihrem bequemen Leben auf dem Riverside Drive weg in die Basket Houses und Nachtclubs von Greenwich Village führt. Sie stürzt sich in die Welt der Stand-up-Comedy und landet letztendlich auf der Couch von Showmaster Johnny Carson.

Neben Rachel Brosnahan vereint "The Marvelous Mrs. Maisel" Darsteller wie Michael Zegen ("Boardwalk Empire") als Midges Ehemann, Alex Borstein ("Family Guy") als Susie Myerson, Golden Globe-Gewinner und dreifacher Emmy-Gewinner Tony Shalhoub ("Monk") als Midges Vater Abe Weinberg und Marin Hinkle ("Two and a Half Men") als Midges Mutter Rose Weinberg.

"Bei ihrem ersten Auftritt hat Mrs. Maisel mehr als überzeugt: Das Publikum reagiert mit einem überwältigenden digitalen Applaus", meint Joe Lewis, Head of Comedy, Drama & VR, Amazon Studios. "Wie bei jedem jungen Stand-up-Comedian sind wir gespannt, was sie als nächstes zu sagen hat und was sie noch alles erleben wird. Das macht uns die Entscheidung einfach, gleich zwei Staffeln von Amy und ihrem unglaublichen Cast zu beauftragen. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden die Serie bald zeigen zu dürfen."