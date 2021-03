Auch wenn große Reisen wegen der Corona-Pandemie nur schwer möglich waren, fand das Publikum in den vergangenen Wochen einmal mehr großen Gefallen an "Kitchen Impossible". Zum Staffel-Finale verzeichnete die Vox-Show am Sonntagabend sogar einen neuen Bestwert für das laufende Jahr: 1,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen sahen, wie sich Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann einen Dreikampf lieferten. Das machte Vox nicht nur zum größten "Tatort"-Verfolger in der Zielgruppe, sondern trieb den Marktanteil zugleich auf richtig starke 14,3 Prozent.

Insgesamt erreichte "Kitchen Impossible" durchschnittlich 1,99 Millionen Zuschauer - auch das waren mehr als zuletzt. Doch auch abseits der Primetime war Vox am Sonntag erfolgreich: So erreichte "James Bond 007 - Feuerball" schon nachmittags 1,12 Millionen Zuschauer und 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "auto mobil" mit 8,1 Prozent überzeugte. "Die Autodoktoren" waren danach mit 1,68 Millionen Zuschauern sogar so erfolgreich wie noch nie und auch "Ab ins Beet!" konnte sich gegenüber den Vorwochen steigern - hier wurden 1,76 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 9,3 Prozent erreicht.

Mit einem Tagesmarktanteil von 9,2 Prozent lag Vox zudem im Tagesvergleich noch vor RTL auf dem zweiten Rang. Sat.1 und ProSieben erreichten sogar nur 7,2 beziehunngsweise 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Recht wacker schlug sich am Sonntag übrigens Kabel Eins, wo die längst vergessen geglaubte Dokusoap "Schrauben, sägen, siegen" am Vorabend bis zu 6,3 Prozent Marktanteil schaffte und um 20:15 Uhr "Deutschlands größte Geheimnisse" auf Interesse stießen: Mit 1,59 Millionen Zuschauern sowie 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es zum Auftakt richtig gut.

Kabel Eins war damit in der Primetime deutlich erfolgreicher als RTLzwei, wo der Spielfilm "American Pie 2" lediglich 530.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Immerhin sorgte "Love Island" danach noch für einen Aufschwung und steigerte sich auf 5,9 Prozent Marktanteil. Der "Aftersun"-Talk zur Datingshow enttäuschte hingegen zu später Stunde mit gerade mal noch 2,8 Prozent.