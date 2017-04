de Mols Talpa kauft ehemalige P7S1-Tochter SBS

© Talpa

Nachdem der frühere Medienkonzern SBS Broadcasting zunächst von ProSiebenSat.1 gekauft und später in Einzelteilen wieder veräußert wurde, hat sich Talpa nun das Holland-Geschäft gesichert. Dem Produktionshaus gehören damit einige niederländische TV-Sender.

Die Talpa Holding übernimmt die niederländische Sendergruppe SBS komplett, das hat das Unternehmen nun bekanntgegeben. Bislang hielt man schon rund ein Drittel der SBS-Anteile, nun übernehme man vom finnischen Medienkonzern Sanoma auch die restlichen 67 Prozent. Talpa erhält durch den Kauf die volle Kontrolle der SBS-Sender SBS6, NET5, Veronica and SBS9. Der Deal diene dazu, Talpa zu einem wichtigen Multimedia-Konzern zu machen, der in den Bereichen TV, Radio, Print und Online aktiv ist, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Über den Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. Zum Deal gehört aber auch die Tatsache, dass Talpa seine Anteile am Verlag Veronica Uitgeverij komplett an Sanoma verkauft, dort erscheint unter anderem eine bekannte niederländische Programmzeitschrift. Die zuständigen Behörden müssen dem Vorhaben von Talpa und Sanoma noch zustimmen. Beim niederländischen Medienkonzern geht man aber davon aus, dass die Zustimmung schon sehr bald erteilt werde.

Talpa-Gründer John de Mol sagt zu dem Deal: "Ich glaube fest an ein starkes niederländisches Multimedia-Unternehmen, das flexibel genug ist, um auf die sich wandelnde Medienlandschaft zu reagieren. SBS ist ein einzigartiges Asset, das eine zentrale Stelle im Konzern einnehmen wird. Der Zugang zu innovativen Inhalten und anderen Plattformen wird eine wichtige Ergänzung für uns sein. Das Vorhaben ist für Zuschauer, Leser, Zuhörer und Werbetreibende interessant." Talpa-CEO Pim Schmitz kündigte schon einmal an, nach der erfolgreichen SBS-Integration weiter investieren zu wollen: In OTT, Print, Online und Daten.

Vor rund zwei Jahren kaufte die britische ITV-Gruppe Talpa (DWDL.de berichtete). Das Produktionsunternehmen ist in Deutschland verantwortlich für TV-Hits wie "The Voice of Germany" und "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Daneben gab es aber auch schon kapitale Flops wie "Newtopia" oder zuletzt "It takes 2". Auch die Maxdome-Serie "jerks", die inzwischen auch bei ProSieben ausgestrahlt wurde, stammt von Talpa Germany.

SBS war mal ein europäischer Medienkonzern und ging 2007 in der ProSiebenSat.1-Gruppe auf. Das deutsche Medienunternehmen übernahm SBS damals für mehr als drei Milliarden Euro. Forciert wurde der Kauf von den Finanzinvestoren Permira und KKR, die Eigentümer von beiden Medienhäusern waren. Später stieß ProSiebenSat.1 die verschiedenen SBS-Aktivitäten in Einzelteilen wieder ab: So übernahm Discovery die nordischen SBS-Sender, ein internationales Medienkonsortium schlug in Belgien zu - und in den Niederlanden sprangen eben Talpa und Sanoma ein.

Für John de Mol ist es ein Comeback auf Senderseite: 2004 gründete er schon einmal einen eigenen Sender, verkaufte ihn aber auch aufgrund schlechter Quoten an RTL Nederland, wo er fortan einige Anteile hielt. Diese Anteile musste er schließlich 2011 an die RTL Group verkaufen, um die SBS-Anteile übernehmen zu dürfen. Dass Talpa nun 100-prozentiger Eigentümer der Sender ist, hat natürlich auch einen ganz pragmatischen Vorteil für das Produktionsunternehmen: Neue Formate können schnell on Air gebracht werden, ohne lange mit Senderbossen diskutieren zu müssen.