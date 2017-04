Ab Ende Mai wiederholt auch das ZDF "Monk"

© RTL

Bei ZDFneo und RTLplus sind schon seit geraumer Zeit "Monk"-Wiederholungen zu sehen, nun springt auch das ZDF auf den Zug auf und wiederholt die Serie ab Ende Mai am späten Freitagabend. "Monk" erbt den Sendeplatz von Jan Böhmermann.

Die glorreichen Zeiten von "Monk" sind längst vorbei, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Serie bereits 2009 eingestellt wurde. Zu ihrer besten Zeit holte die Serie mit Tony Shalhoub im "Dr. House"-Schlepptau am Dienstagabend bei RTL deutlich mehr als 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Einige Zeit liefen die "Monk"-Wiederholungen dann bei Super RTL richtig gut, seit September zeigt RTLplus die Serie am Donnerstagabend. ZDFneo wiederholt alte "Monk"-Folgen immer samstags am Vorabend. Und nun kommt ein weiterer Sender hinzu.

Das ZDF wiederholt die Serie ab dem 26. Mai nämlich noch einmal von Anfang an, die Folgen sind dann immer in der Nacht von Freitag auf Samstag ab Mitternacht zu sehen. Derzeit zeigt das ZDF auf diesem Sendeplatz das "Neo Magazin Royale", das sich ab Ende Mai allerdings in die Sommerpause verabschiedet. Angekündigt sind sämtliche 125 Folgen von "Monk".

Und auch in der Primetime kommt es ab dem 26. Mai zu einer kleinen Änderung: Weil in der Vorwoche die vorerst letzte neue Folge der dann aktuellen "Der Kriminalist"-Staffel zu sehen ist, zeigt das ZDF sieben Wochen lang Wiederholungen von "Die Chefin" ab 20:15 Uhr. Eine Stunde später zeigt das ZDF am 26. Mai dann auch die vorerst letzte neue Folge von "Letzte Spur Berlin", auch auf diesem Sendeplatz wird es in den Wochen danach wohl mit Krimi-Wiederholungen weitergehen.