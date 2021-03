Fans von "Major Crimes" können sich berechtigte Hoffnungen machen, die acht noch ausstehenden Folgen der inzwischen beendeten US-Krimiserie doch noch in Kürze sehen zu können. Der Spartensender Vox Up hat jetzt angekündigt, die Ausstrahlung ab Sonntag, den 28. März fortzusetzen. Ab 18:20 Uhr laufen dann gleich vier neue Episoden am Stück.

Ursprünglich hatte Vox Up angekündigt, das Serien-Finale im Dezember zeigen zu wollen, doch daraus wurde letztlich doch nichts. Nun folgt also ein neuer Anlauf. Im amerikanischen Fernsehen lief die Serie mit Mary McDonnell in der Hauptrolle über sechs Staffeln hinweg. Die letzte Folge des "The Closer"-Spin-Offs wurde dort bereits vor mehr als drei Jahren ausgestrahlt.

Begonnen hatte die Ausstrahlung der letzten Staffel hierzulande übrigens 2019, damals noch bei Vox, wo die Serie in den ersten Jahren noch ein Millionenpublikum erreichte. Das Finale dürfte nun dagegen vor kleinem Kreis zu Ende gehen.