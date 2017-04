ARD verfilmt weitere Märchen für Weihnachten

© ARD

Damit Märchen-Fans an Weihnachten wieder auf ihre Kosten kommen, hat die ARD angekündigt, im Sommer zwei weitere Märchen für ihre Reihe "Sechs auf einen Streich" verfilmen zu wollen. Eines davon stammt von den Brüdern Grimm.

Seit 2008 hat die ARD bislang 42 einstündige Märchenfilme für ihre Reihe "Sechs auf einen Streich" nach klassischen Erzählungen und Motiven der Brüder Grimm, von Christoph Martin Wieland, E.T.A. Hoffmann, Ludwig Bechstein, Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Hans Christian Andersen realisiert. Im zehnten Jahr werden nun zwei weitere Neuverfilmungen hinzukommen.

Die ProSaar Medienproduktion verfilmt für die ARD unter Federführung des WDR "Das Wasser des Lebens" nach dem Drehbuch von David Ungureit. Das Märchen der Brüder Grimm erzählt die Geschichte eines kranken Königs, dessen zwei Söhne sich auf die Suche nach dem Wasser des Lebens machen, das ihren Vater heilen kann. Regie führt Alexander Wiedl.

Auch "Der Schweinehirt" von Hans Christian Andersen wird in diesem Sommer von der Neue Schönhauser Filmproduktion unter Federführung des RBB neu in Szene gesetzt. Das Drehbuch wird von Anja Kömmerling und Thomas Brinx erarbeitet. Die Regie übernimmt Carsten Fiebeler. Das Märchen aus Dänemark erzählt von einem attraktiven, aber armen Prinzen, der sein Königreich verlässt, um die Tochter des Kaisers zu heiraten. Am kaiserlichen Hof lässt er sich als Schweinewirt anstellen, um mit Charme und lustigen Einfällen ihr Herz zu gewinnen.

Produziert werden die beiden Märchenfilme im Juni und Juli, die Ausstrahlung ist dann wie gewohnt fürs Weihnachtsprogramm im Ersten vorgesehen.