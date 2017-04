YouTube: Funk startet neuen Doku-Kanal mit Dner

© ZDF

Das Portfolio von Funk wird erweitert: Schon sehr bald startet mit "follow me.reports" ein neuer Doku-Kanal auf YouTube, auf dem sich der Influencer Dner verschiedenen Lebensfragen widmet. In der ersten Folge trifft er auf eine junge Obdachlose.

Muss man Geld haben, um selbstbestimmt zu leben? Hat man im Leben überhaupt eine Wahl? Oder ist sowieso alles nur Schicksal, Fügung oder Bestimmung? Unter anderem diesen Fragen möchte sich YouTuber Felix von der Laden, der im Netz vor allem als Dner bekannt ist, ab Mittwoch, den 12. April, auf dem neuen Funk Doku-Kanal "follow me.reports" stellen. Laut dem ZDF soll jede Woche eine neue Folge hochgeladen werden, in denen der 22-Jährige jeweils Menschen seines Alters trifft, die einen gänzlich anderen Lebensstil haben.

So trifft er in der ersten Folge auf die obdachlose Nicole. Die ebenfalls 22-Jährige, die ursprünglich aus einem 200-Seelen-Dorf im Hunsrück stammt, lebt mittlerweile seit über sieben Jahren in Köln auf der Straße. Nachdem sie in ihrer Kindheit zwischen diversen Pflegefamilien und Heimen pendelte, ging Nicole schon mit 14 Jahren von der Schule ab. Auf dem Arbeitsmarkt hatte sie bisher keine Chance, Geld ist immer knapp. Doch wie arm fühlt sich Nicole wirklich? "follow me.reports" läuft zunächst acht Wochen lang, in denen es hauptsächlich um das Thema "Arm und Reich" geht. Das Verbindungsstück aller Reportagen soll die Chancengleichheit sein.