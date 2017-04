ProSiebenSat.1 holt "Play Date" nach Deutschland

© Armoza

Wie sieht der perfekte Spieltag für Kinder und deren Eltern aus? Das können deutsche TV-Zuschauer wohl bald in einer neuen Sendung sehen. ProSiebenSat.1 hat sich die Rechte an dem israelischen Format "Play Date" gesichert - und das könnte auch täglich laufen.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich die Rechte an dem Format "Play Date" gesichert, das in Israel von Createit Studio und Armoza entwickelt wurde. Armoza hat das inzwischen bestätigt. ProSiebenSat.1 ist damit die erste Sendergruppe weltweit, die "Play Date" lokal adaptieren will. Die Reality-Doku ist auch deshalb so spannend, weil sie für eine tägliche Ausstrahlung gedacht ist. ProSieben fällt aufgrund des Genres wohl schon einmal raus. Und weil bei Sat.1 und kabel eins die Quotensorgen zuletzt etwas größer waren und auch das Format passen würde, kann man hier mögliche Sender schon ganz gut eingrenzen.

In "Play Date" geht es um Kinder, die einen möglichst tollen Spieltag haben sollen. In der Sendung kommen dann Eltern mit ihren Kindern zusammen, die sich zuvor noch nie gesehen haben. Jeden Tag ist eine andere Familie der Gastgeber und veranstaltet für die Kinder einen möglichst aufregenden Spieltag. Die Eltern verfolgen das Geschehen von außen und kommentieren die Ereignisse. Am Ende des Tages bewerten sowohl die Eltern als auch die Kinder die verschiedenen Aktivitäten. Die Familie, die im Laufe der Woche die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt einen Urlaub. "Play Date" folgt also dem Prinzip, das Vox schon seit Jahren am Nachmittag anwendet.

Armoza-Geschäftsführer Avi Armoza sagt: "Heutzutage dreht sich in der Familiendynamik viel um die digitale Welt. Mit 'Play Date' bringen wir die reale Interaktion für Eltern und Kinder zurück. Es ist eine Show, die nicht nur Spaß macht, sondern den Zuschauern auch nützliche Tipps für den Umgang mit ihren Kindern gibt. Wir freuen uns darauf, mit ProSiebenSat.1 zusammenzuarbeiten, um eine lokalen Adaption in Deutschland zu schaffen."