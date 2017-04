Thorsten Schorn wechselt von 1Live zu WDR 2

© WDR

Bisherige Hörer von 1Live dürften sich bei WDR 2 zunehmend heimisch fühlen: Nach Thomas Bug, Sabine Heinrich, Michael Dietz und Jörg Thadeusz wird dort ab Juni der nächste bekannte 1Live-Moderator zu hören sein: Thorsten Schorn

Seit 2001 ist Thorsten Schorn, der 2015 mit dem Deutschen Radiopreis als Bester Moderator ausgezeichnet wurde, beim jungen WDR-Radio 1Live zu hören und gehört damit quasi schon zum Dauer-Inventar des Senders - nach 16 Jahren neigt sich diese Ära nun aber ihrem Ende entgegen. Ab Juni wird er stattdessen bei WDR 2 hinterm Mikro sitzen. Thorsten Schorn kommentiert seinen Wechsel gegenüber DWDL.de so: "Manche bezeichnen mich ja schon als '1LIVE-Urgestein', bei WDR2 kann ich nun wieder ein junger Wilder sein, diese Rolle gefällt mir besser." Programmchef Jochen Rausch, der inzwischen für alle Breitenprogramme des WDR zuständig ist: "Durch seine Stärke als schlagfertiger Moderator mit journalistischem Tiefgang wird Schorn das Profil von WDR 2 maßgeblich mitprägen können."

Bei WDR 2 trifft er auf viele Bekannte: In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere langjährige 1Live-Moderatoren zu anderen WDR-Wellen gewechselt, während bei 1Live zunehmend jüngere Moderatoren das Ruder übernommen haben. Schorn: "Mit Moderatoren wie Sabine Heinrich, Thomas Bug, Jörg Thadeusz, Michael Dietz habe ich ja schon früher gemeinsam auf dem Platz gestanden. Ich bin glücklich, dass wir uns bald wieder die Bälle zuspielen können. Ebenso kenne ich ja auch die meisten Nachrichtenleute, die Reporter, die Redakteure, die Korrespondenten, usw. WDR 2 hat ein großartiges Team, auf das ich mich sehr freue."

Seinen ersten Einsatz wird er am 6. Juni ab 15 Uhr haben - er moderiert künftig somit also nicht mehr wie bislang bei 1Live vormittags, sondern die Nachittags-Sendung. Diese Veränderung will er nutzen: "Vom Vormittag in den Nachmittag zu wechseln ist klasse. Das gibt mir tagsüber die Zeit, mich mit Mikrofon in die Fußgängerzone zu stellen und selbst ein paar Umfragen zu holen. Ich bin sehr gespannt, was die WDR2-Hörer mir zu sagen haben", so Thorsten Schorn gegenüber DWDL.de. Bleibt noch eine Bitte an seine langjährigen Hörer: "Ab Juni bitte auf WDR 2 drücken. Ich drücke zurück."