ARD versucht es am Nachmittag mit neuem Quiz

Seinen Vorabend hat Das Erste mit der Quizschiene erfolgreich wieder auf Kurs gebracht, nun nimmt man sich den Problem-Sendeplatz um 16:10 Uhr vor. Auch dort testet man im Sommer für zunächst zwei Wochen ein neues Quiz.

Der Sendeplatz um 16:10 Uhr ist derzeit eine der größten Baustellen im Programm des Ersten. Die Zoo-Dokus, die dort seit vielen Jahren laufen, haben ihre besten Zeiten schon lange hinter sich - "Eisbär, Affe & Co." etwa erreicht dort im Schnitt derzeit nicht mal eine Million Zuschauer und weniger als 8 Prozent Marktanteil. Die Kreuzfahrt-Geschichten aus "Verrückt nach Meer" liefen davor zwar besser, einstellig war der Marktanteil aber auch dort. Im Sommer testet man nun auf diesem Sendeplatz ein Genre, das schon den Vorabend in Schwung gebracht hat: Quiz.

Ab dem 1. Juni werden zehn Folgen von "So war's! Das Quiz der Jahrzehnte!" montags bis freitags um 16:10 Uhr zu sehen sein. DWDL.de berichtete bereits Anfang März über die Pläne für die Adaption des irischen Formats "Play it by year", nun steht der konkrete Sendeplatz fest. Moderiert wird die Sendung, die von Constantin Entertainment produziert wird, von Michael Antwerpes, der ab der kommenden Woche auch mit "Sag die Wahrheit" vom SWR ins Vorabendprogramm des Ersten wechselt.

In der Sendung treten drei Kandidatenduos gegeneinander an. Das können Familienangehörige, Kollegen, Nachbarn oder Freunde, die ihr Wissen gemeinsam unter Beweis stellen wollen. Die Kandidaten müssen Fragen anhand von Film- und Fernsehclips aus den 1980er, 1990er und 2000er Jahren erraten und richtig einordnen. Das Archivmaterial aus Politik, Sport, Kultur, Wissenschaft, Boulevard und Showbusiness zeigt Ereignisse, die Geschichte geschrieben haben, Aufreger waren oder uns heute noch erstaunen und rühren. Die Ausschnitte dokumentieren, wie sich der Lifestyle und die öffentliche Wahrnehmung im Osten und Westen Deutschlands über die Jahrzehnte veränderten und wie Fernsehformate unterschiedlichster Genres den Zeitgeist widerspiegeln. In sechs Spielrunden wird ein Finalteam ermittelt, das schließlich um eine Urlaubsreise spielt.