Blindgänger: Teile des MMC-Geländes geräumt

In Köln-Ossendorf ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, der noch am Mittwoch entschärft wird. Das Gebiet um die Fundstelle wird evakuiert, dazu zählen auch Teile des MMC-Geländes, darunter das "AWZ"-Außenset.

Mit rund 70 Einsatzkräften arbeitet die Stadt Köln derzeit an der Entschärfung eines 125 Kilogramm schweren Bildgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Damit die Bombe in Köln-Ossendorf entschärft werden kann, wurden Teile eines Gewerbegebiets, auf dem sich unter anderem auch die MMC Studios und einige weitere Medienunternehmen befinden, evakuiert. Während der lokale Ikea für Kunden komplett geschlossen blieb, sind die MMC Studios aber nur am Rande betroffen.

So mussten auch die direkt an die Evakuierungszone angrenzenden MMC-Gebäude sowie ein Parkplatz geräumt werden. Das bestätigte MMC-Pressesprecher Hans-Jörg Seibold gegenüber DWDL.de. In der Evakuierungszone befindet sich auch das Außengelände der RTL-Daily "Alles was zählt", wie UFA Serial Drama gegenüber DWDL.de bestätigt hat. Die Dreharbeiten im Studio sind davon nicht betroffen.

Derzeit werden die verschiedenen Betriebe des Gewerbegebiets über die Evakuierungen informiert, im Laufe des Tages soll der Blindgänger dann entschärft werden. Gefunden wurde die Bombe bei Bauarbeiten. Betroffen sind sämtliche Betriebe, die sich in einem Radius von rund 400 Metern rund um die Butzweilerhofallee, Nähe Adolf-Grimme-Allee, befinden.

Update (14:20 Uhr): Die Fliegerbombe wurde mittlerweile erfolgreich entschärft, das hat die Stadt Köln mitgeteilt. Die Sperrungen rund um die Baustelle werden nun wieder aufgehoben, die Mitarbeiter der betroffenen Betriebe sowie die Anwohner können wieder zurück in die Gebäude.