Stadelmann macht News-Format bei Comedy Central

Moderator und Comedian Ingmar Stadelmann präsentiert demnächst bei Comedy Central ein komödiantisches News-Format. "CC:N", so der Titel der Sendung, soll ab Mai immer werktags ab 21 Uhr laufen. Zunächst sind aber nur wenige Folgen geplant.

Comedy Central testet ab dem 15. Mai ein neues Format: Ingmar Stadelmann präsentiert dann nämlich immer zwischen montags und freitags ab 21 Uhr das Comedy-News-Format "CC:N". In Manier eines klassischen News-Magazins soll der Moderator und Comedian darin die Sarkasmus-Keule schwingen. Unterstützung erhält er dabei von Sidekicks, die ihm als Interviewpartner oder Außenreporter zur Seite stehen. Angekündigt ist ein bunter Themenmix: Von der Digitalisierung über die Pornoindustrie bis hin zur Demokratie.

Die werktägliche Ausstrahlung ist dabei besonders spannend, gibt es ein solches Format mit einer so hohen Schlagzahl bislang im deutschen Fernsehen doch noch nicht. Allerdings ist die Show vorerst auf 25 Ausgaben begrenzt, nach fünf Wochen wird also schon wieder vorerst Schluss sein. Produziert wird "CC:N" in den Hangarstudios in Berlin Adlershof von der Anderthalb Medienproduktion.

Ingmar Stadelmann war in der Vergangenheit schon in diversen TV-Shows zu sehen, darunter unter anderem in der "heute-show" sowie bei "Nuhr im Ersten". 2014 hat er den RTL Comedy Grand Prix gewonnen - seit Mitte 2014 moderiert er zudem bei 1Live.