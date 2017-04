"Look Me In The Eye" wandert von ProSieben zu Sat.1

© Sat.1

Die von Redseven produzierte Sendung "Look Me In The Eye" soll nun doch nicht bei ProSieben ausgestrahlt werden. Stattdessen fiel die Wahl nach dem Ende der Produktion auf Sat.1. Dort plant man die Ausstrahlung nun für den Sommer.

Der ursprünglich für ProSieben angekündigte Neustart "Look Me In The Eye" wechselt noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge den Sender. Geplant ist die Ausstrahlung nun für Sat.1. "Es hat sich bereits in der Phase des Castings abgezeichnet, dass die bewegenden Geschichten der Teilnehmer und auch die Altersstruktur besser ins Programm von Sat.1 passen", sagte Produzent Jobst Benthues, Geschäftsführer von Redseven Entertainment, im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.

Während der Produktion habe sich dieser Eindruck verstärkt, sodass die Entscheidung letztlich zugunsten von Sat.1 getroffen wurde - der Vorteil einer großen Sendergruppe. Sat.1 möchte das Format, das aus dem Format-Katalog von RedArrow stammt, voraussichtlich im Sommer auf den Bildschirm bringen. Obwohl das Format, das als eine Art Sozial-Experiment angelegt ist, bislang noch nirgends zu sehen war, hatte es kürzlich auf der Fernsehmesse MIPTV bereits großes Interesse geweckt.

Das Konzept ist ebenso simpel wie emotional: In jeder Folge geht es um zwei entfremdete Menschen und die Hoffnung, alte Wunden zu heilen und sich zu verwöhnen. Sie werden dazu gebracht, zwei Minuten lang stillen Augenkontakt zu halten. "Im Mittelpunkt steht dieser pure Moment, in dem sich zwei Menschen, die eine gemeinsame Geschichte teilen, gegenübersitzen und einfach nur in die Augen schauen. Als Zuschauer kann ich mitfühlen, was ihnen durch den Kopf geht", erzählt Benthues.

"Um diese rein beobachtende Situation herum erzählen wir emotionale Geschichten. 'Look Me In The Eye' ist ein äußerst hochwertiges Format, von dessen Erfolg wir überzeugt sind", so der Produzent zu DWDL.de. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht derzeit noch nicht fest.

Das komplette Interview mit Redseven-Geschäftsführer Jobst Benthues lesen Sie am Dienstag bei DWDL.de.