"Promi Shopping Queen" mit besonderem Kniff

Vox zeigt Ende Mai eine Folge von "Promi Shopping Queen" mit einem besonderen Kniff: Guido Maria Kretschmer bewertet und kommentiert nicht nur wie gewohnt die Outfits, sondern gibt jeder Kandidatin auch noch eine persönliche "Fashion Bag" an die Hand

Neue Aufgabe für Guido Maria Kretschmer: Ende Mai wird er bei der "Promi Shopping Queen" nicht nur für Kommentierung und Bewertung der Outfits der Damen zuständig sein und das Motto vorgeben, sondern für jede der drei prominenten Kandidatinnen auch eine persönliche "Fashion Bag" packen. Darin finden die Fashionistas individuelle, auf sie zugeschnittene Accessoires, die sie für ihr finales Outfit verwenden bwz. interpretieren sollen.

Es gilt also erstmal zu erahnen: Wie würde Guido sie gerne am Finaltag sehen? Was hat der Apfel in der Tasche zu bedeuten? Und warum ausgerechnet ein pinker Lippenstift? Teilnehmen werden an der Fashion-Bag-Folge Janine Kunze, Sarah Lombardi und Motsi Mabuse, das Motto lautet "Drunter und drüber - Style sexy Wäsche sichtbar. Ansonsten gilt wie immer: Ein kompletter Look mit Fokus auf sexy Wäsche muss innerhalb von vier Stunden gefunden werden und darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Die Gewinnerin darf 3.000 Euro an einen guten Zweck verteilen.