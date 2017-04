Nitro nimmt britische Rekruten-Doku ins Programm

© RTL Nitro / RYAN MCNAMARA 2015

Von ihrem gewohnten Leben abgeschnitten, werden 30 potentielle Anwärter einer britischen Spezialeinheit unter der Führung ehemaliger Elite-Soldaten auf die wohl härteste Prüfung ihres Lebens gestellt. RTL Nitro zeigt die Doku-Reihe ab Juni.

Seit geraumer Zeit gibt Channel 4 in Großbritannien einen Eindruck davon, wie es beim Special Air Service (SAS), einer Spezialeinheit der British Army, die 1941 während des Zweiten Weltkriegs von dem schottischen Lieutnant Colonel David Stirling aufgestellt wurde, zugeht. Demnächst schafft das Format auch den Sprung nach Deutschland: RTL Nitro hat angekündigt, die Doku-Serie unter dem Titel "SAS: Wer wagt, gewinnt" ab dem 1. Juni jeweils donnerstags um 21:55 Uhr auszustrahlen.

In der Sendung geht es um 30 Männer, die an einem harten Auswahlverfahren teilnehmen, das an jenes der SAS-Spezialeinheit angelehnt ist. Das Verfahren gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen und wurde bislang nie gefilmt - die Doku-Serie will die Zuschauer jedoch näher heranbringen als jemals zuvor, versprechen die Macher.

Tatsächlich hat es das Format in sich: Ohne Kontakt zur Außenwelt sind die Teilnehmer Kälte, Nässe, Müdigkeit sowie Hunger ausgesetzt und befinden sich damit durchgehend in Extremsituationen. Dabei geht es längst nicht nur um die körperliche Fitness - getestet werden vor allem die psychologische Widerstandsfähigkeit und der Charakter. Erst am Ende zeigt sich, wer wirklich das Zeug zum Elite-Soldaten bei der SAS hätte.

In Großbritannien wird das Format in diesem Jahr bereits in die dritte Staffel gehen. Zudem zog der Erfolg bereits divserse Spin-offs in Großbritannien sowie lokale Adaptionen in den USA und Dänemark nach sich.