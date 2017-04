Servus TV zeigt Monika Grubers Bühnenprogramm

© ServusTV / Erwin Scheriau

Derzeit ist die Kabarettistin Monika Gruber zusammen mit ihrem österreichischen Kollegen Viktor Gernot auf Tournee. Wer das Bühnenprogramm lieber auf dem Sofa sehen möchte, bekommt demnächst bei Servus TV Gelegenheit dazu.

Servus TV setzt demnächst auf Kabarett: Der Sender hat angekündigt, das gemeinsame Bühnenprogramm von Monika Gruber und Viktor Gernot ausstrahlen zu wollen. Zu sehen gibt es die TV-Premiere von "Küss die Hand" am Samstag, den 6. Mai um 20:15 Uhr. Es handelt sich dabei um eine Aufzeichnung, die im Februar im Grazer Orpheum entstanden ist.

In dem Programm, mit dem das bayerisch-österreichische Gespann aktuell noch unterwegs sind, wollen Gruber und Gernot bislang ungeklärte Fragen an das andere Geschlecht auf offener Bühne diskutieren. Beispiel: Wo beim Mann befindet sich die Austaste? Oder: Wie wird man den Dating-Partner, der nicht gefällt, möglichst schnell wieder los? Im Anschluss an die Ausstrahlung gewährt Servus TV übrigens einen Blick hinter die Kulissen.