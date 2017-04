Netflix startet Chuck Lorres Kiffer-Sitcom im August

© Netflix

Chuck Lorre, der Mann hinter einigen der erfolgreichsten Sitcoms dieser Tage wie "The Big Bang Theory" und "Two and a half Men", hat eine neue Sitcom für Netflix mit Kathy Bates in der Hauptrolle produziert. Nun steht der Starttermin fest.

420 - diese Zahl steht insbesondere in den USA gewissermaßen als Codewort für Cannabis-Konsum. Und so hat sich Netflix standesgemäß auch das Datum 4/20 - also den 20. April - herausgesucht, um den Starttermin für seine neue Kiffersitcom zu verkünden. Auf Youtube stellte der Streamingdienst am Donnerstag einen ersten Trailer für "Disjointed" online, der als weltweiten Starttermin den 25. August verkündet.

"Disjointed" wird mit einiger Spannung erwartet, steht dahinter doch immerhin Chuck Lorre und damit jener Produzent, der nicht nur die seit Jahren erfolgreichste Sitcom "The Big Bang Theory" erschaffen hat, sondern unter anderem auch "Two and a half Men" , "Dharma & Greg" oder "Mom" entwickelte. Für "Disjointed" konnte er zudem mit Oscar-Preistärgerin Kathy Bates eine hochkarätige Besetzung für die Hauptrolle gewinnen. Sie spielt eine Anwältin, die jahrelang für die Legalisierung der Droge gekämpft hat und sich nun einen Traum mit einer eigenen Ausgabestelle für Cannabis in Los Angeles erfüllt. Unterstützung erfährt sie dabei von ihrem dauer-highen Sohn, drei ähnlich vernebelten Angestellten und einem mit eigenen Problemen kämpfenden Sicherheitsmann. 20 Folgen wurden von der ersten Staffel bestellt.