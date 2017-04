Teure Inhalte: Netflix besorgt sich eine Milliarde Euro

© Netflix

Netflix hat angekündigt, durch die Ausgabe von Anleihen bei Investoren außerhalb der USA eine Milliarde Euro einzusammeln. Das Geld dient vor allem dazu, die hohen Kosten für die Eigenproduktionen zu decken.

Netflix hat binnen weniger Jahre die Zahl seiner Eigenproduktionen - seien es Serien, Dokumentationen oder Shows - massiv nach oben geschraubt und will sie im laufenden Jahr erneut deutlich erhöhen .Eine Strategie, die dem Streaming-Dienst zu weltweit inzwischen 100 Millionen Abonnenten verholfen hat. Ein billiges Unterfangen ist das allerdings nicht gerade. Dass man sich daher weiteres Geld beschaffen wird, hatte das Unternehmen kürzlich schon bei der Vorlage der Quartalszahlen angekündigt. Nun folgten erste Details.

Demnach will Netflix eine Milliarden Euro durch die Ausgabe von Anleihen außerhalb der USA einsammeln. Wie die Konditionen genau aussehen werden, will Netflix erst in Kürze festlegen. Das Geld werde man für generelle Unternehmenszwecke einsetzen, heißt es offiziell - vor allem geht es aber um die Kosten für die Produktion und den Zukauf von Inhalten. Das Unternehmen weist unterdessen darauf hin, dass der Verschuldungsgrad im Vergleich zur Marktkapitalisierung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Medienunternehmen konservativ sei.