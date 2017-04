Ex-"SpOn"-Chefredakteur Harms geht zu T-Online

© Ströer

Im September wird Florian Harms als Chefredakteur beim Ströer-Portal T-Online.de einsteigen. Der ehemalige Chefredakteur von "Spiegel Online" kündigte an, die Seite "zu einer führenden publizistischen Stimme entwickeln" zu wollen.

Wenige Monate nach seinem Abgang bei "Spiegel Online" hat Florian Harms einen neuen Job an Land gezogen: Der ehemalige "SpOn"-Chefredakteur wird ab September als Chefredakteur von T-Online.de beginnen. Das teilte das Unternehmen Ströer mit, das das Nachrichtenportal vor einiger Zeit von der Deutschen Telekom erworben hat (DWDL.de berichtete). Der prominente Neuzugang kann auch als Symbol dafür gewertet werden, dass Ströer mit T-Online.de noch einiges plant.

"Florian Harms ist ein exzellenter und erfahrener Chefredakteur, der T-Online.de inhaltlich und gestalterisch souverän in die Zukunft führen wird", lobt Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer. "Er bringt alles mit, was einen guten Digital-Journalisten auszeichnet. Mit ihm an der Spitze werden wir das reichweitenstärkste Portal Deutschlands zur größten digitalen Medienmarke Deutschlands ausbauen."

Harms selbst spricht von einer "spannenden Aufgabe" und sagt: "Gemeinsam wollen wir T-Online.de systematisch ausbauen und zu einer führenden publizistischen Stimme entwickeln. Dabei fokussieren wir uns auf hochwertigen News-Journalismus, nützliche Services, wirtschaftlichen Erfolg und einen konsequent digitalen Weg." In seiner Funktion als T-Online-Chefredakteur soll Harms neben Marc Schmitz auch die Aufgaben des Geschäftsführers bei der Ströer News Publishing GmbH wahrnehmen.

Seinem Abgang bei "Spiegel Online" war im Dezember ein Machtkampf vorausgegangen (DWDL.de berichtete). Vorgeworfen wurden ihm damals unter anderem offenbar die bislang ausgebliebenen Erfolge der Paid-Content-Strategie, auch sei das Verhältnis zu Geschäftsführer Jesper Doub nicht gut gewesen. Kritik gab's auch am Führungsstil. Viele Mitarbeiter von "Spiegel Online" hatten allerdings eine Petition unterzeichnet, in der sie sich für den Verbleib von Florian Harms ausgesprochen hatten - ohne Erfolg.

Bis zu seinem Start bei T-Online am 1. September soll nun erst mal Arne Henkes, Director Content bei der Ströer Content Group, die Chefredaktion interimistisch führen.